Sephora otwiera sezon! Najpiekniejsze 24 dni przychodzą teraz wcześniej

Świat pokochał kalendarze adwentowe. To prosty sposób, aby nie tylko umilić sobie czas oczekiwania na Boże Narodzenie, ale także przemyślana strategia biznesowa, która bazuje na nostalgii i poczuciu odkrywania tajemnic. Każdy z nas pamięta czekoladowe kalendarze adwentowe ze słodką niespodzianką na każdy dzień Adwentu. Dodatkowo, każde z okienek kalendarza skrywa tajemnicę, którą odkrywamy kolejnego dnia. To zdecydowanie coś, czemu nie można się oprzeć.

Kosmetyczne kalendarze adwentowe stały się prawdziwym hitem ostatnich lat, zmieniając tradycyjne odliczanie do świąt w codzienną dawkę luksusu i ekscytacji. Ich popularność wynika z kilku czynników: po pierwsze, oferują unikalną okazję do wypróbowania wielu produktów, często w mniejszych, podróżnych formatach, od renomowanych marek bez konieczności kupowania pełnowymiarowych opakowań. To doskonały sposób na odkrywanie nowych ulubieńców, od pielęgnacji skóry, przez makijaż, aż po perfumy. Po drugie, element niespodzianki i codzienne otwieranie kolejnych okienek buduje radosne napięcie i dodaje magii przedświątecznemu okresowi, sprawiając, że każdy dzień jest małym świętem. Po trzecie, piękne opakowania i starannie dobrane produkty sprawiają, że kalendarze te są idealnym prezentem dla siebie lub bliskiej osoby, łączącym praktyczność z estetyką. Wraz z rosnącym zainteresowaniem, marki prześcigają się w tworzeniu coraz bardziej innowacyjnych i atrakcyjnych edycji, oferując różnorodne opcje cenowe i tematyczne.

A Wy, do której grupy należycie? Otwieracie wszystkie okienka od razu, nie mogąc się doczekać, co kryje się w środku, czy cierpliwie celebrujecie odkrywanie jednej niespodzianki każdego dnia?

Sephora już teraz otworzyła sezon i opublikowała swoją ofertę kalendarzy adwentowych. Jest w czym wybierać!

Najgorętsza premiera - SEPHORA FAVORITES Kalendarz Adwentowy 2026

24 niespodzianki kosmetyczne, w tym aż 14 w rozmiarze standardowym.

Zestaw zawiera :

Klamra do włosów Premium Clipstar, Invisibobble – format standardowy (1 sztuka)

Rozświetlające krople serum B-Goldi™ z niacynamidem, Drunk Elephant – format standardowy (30 ml)

Maseczka do twarzy z biokolagenem, Byoma – format standardowy (60 ml)

Tonik zwężający pory i rozświetlający Watermelon Glow PHA + BHA, Glow Recipe – format podróżny (25 ml)

Rozświetlające serum z niacynamidem Watermelon Glow Dew Drops, Glow Recipe – format podróżny (15 ml)

Serum naprawcze i rozświetlające A.M. GLOW Daily Dew z wąkrotką azjatycką, Glowery – format standardowy (30 ml)

Wygładzająca baza pod makijaż bez silikonu Easy Blur, Huda Beauty – format standardowy (30 ml)

Ujędrniająca i wypełniająca maseczka na noc do ust, Laneige – format podróżny (25 ml)

Paleta cieni do powiek Master Mattes®: The Neutrals, Makeup By Mario – format standardowy (5 g)

Róż w kremie Flush Balm - Cheeky, Merit – format standardowy (9 g)

Zaawansowana kuracja naprawczo-wygładzająca do włosów Dreaming, Color Wow – format podróżny (50 ml)

Matujący i wodoodporny spray utrwalający makijaż On 'Til Dawn, One Size – format podróżny (46 ml)

Woda perfumowana Vanilla Skin, Phlur – format podróżny (10 ml)

Bezbarwny żel do brwi Brow Harmony, Rare Beauty – format standardowy (5 g)

Pianka pod prysznic w żelu The Ritual of Yozakura, Rituals – format standardowy (150 ml)

Perfumowana mgiełka do ciała i włosów Cheirosa 91 Rosa Charmosa, Sol de Janeiro - format podróżny (90 ml)

Tusz do rzęs Tartelette XL Tubing, Tarte – format standardowy (8 ml)

Nawilżający i wypełniający krem do twarzy The Dewy Skin, Tatcha – format podróżny (15 ml)

Żel do mycia twarzy Pink Dew, Summer Fridays – format podróżny (50 ml)

Krem do stylizacji włosów 5 w 1 Honey Milk, Gisou – format podróżny (50 ml)

Pomadka do ust Atomic Shake Lip Lacquer – Ruby, Haus Labs – format standardowy (4 ml)

Wypełniający błyszczyk do ust Lip Pulse Glassy – Unspoken, Kosas – format standardowy (12 ml)

Nawilżający krem do twarzy Atobarrier 360, Aestura - format podróżny (20 ml)

Niebrudzący pisak do ust Lip Tint Felt Liner – Terracotta, Sephora Collection – format standardowy (1 ml)

Puder matująco-utrwalający 12h, Sephora Collection – format standardowy (8 g)

Autor: Sephora / Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION KALENDARZ ADWENTOWY PREMIUM

SEPHORA COLLECTION Premium. W tym roku czas na prawdziwy show*: zachwycający cekinowy kuferek, który rozświetli Twoje święta, oraz 24 wyjątkowe niespodzianki.

Zestaw zawiera :

1x Kuferek kosmetyczny (1 szt.)

Precyzyjny i intensywny eyeliner w pisaku – 01 Deep black (0,5 ml)

Gleam & Go - Rozświetlacz w płynie Highlighter express - Rozświetlacz w płynie – 02 On the clock (7 ml)

Blush! Wielofunkcyjny róż w kremie – 01 Crunchy almond (3,5 g)

Mini mix palette - Paleta cieni do powiek mini – Grunge green (0,83 g) LUB Peach power (0,81 g)

Maskara Love the lift - Ultra black (8ml)

Blush & Go - Róż do policzków w płynie z matowym wykończeniem Blush express - Matowy róż do policzków w płynie – 03 On the bright side (7 ml)

Rozświetlający krem pod oczy z witaminą C i kwasem hialuronowym (5 ml)

Delikatny żel oczyszczający z prebiotykami (135 ml)

Gloss balm - Koloryzujący balsam do ust nadający blask – 01 Pink satin (8 ml)

Gumka do włosów typu chouchou (1 szt.)

Matte on-the-go - Podręczne bibułki matujące (50 bibułek matujących + 1 aplikator z przylepcem)

Maskara size up – Green (12,5ml)

Maska rozświetlająca z witaminą C i wyciągiem z pomarańczy (1 szt.)

Maska rozświetlająca z witaminą C (1 szt.)

Ekspresowe hydrokoloidowe plastry oczyszczające (12 szt.)

Outrageous – Błyszczyk powiększający usta – 02 XXL nude (6 ml)

Glossed - Błyszczyk do ust – 95 Booked LUB 07 Lover (5 ml)

Peeling do ust z enzymem z papai i cukrem (12 ml)

Szczotka do masażu skóry głowy (1 szt.)

Uniwersalny pędzel do makijażu oczu (1 szt.)

Spinka do włosów z cekinami (1 szt.)

Krem nawilżająco-regenerujący z wąkrotką azjatycką i pantenolem (75 ml)

Nawilżający krem mleczny z kwasem hialuronowym (30 ml)

Utrwalacz makijażu w sprayu (80 ml)

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION KALENDARZ ADWENTOWY

Niezastąpiony produkt w okresie świątecznym – kalendarz adwentowy – powraca w zupełnie nowym wydaniu!

Zestaw zawiera :

Ujędrniające mikromaski z ekstraktem z czerwonych jagód (1 zestaw 3 szt.)

Nawilżająco-wygładzająca maska do ust z ekstraktem z wiśni (1 para)

Cekinowa gumka do włosów (1 szt.)

Ekspresowe hydrokoloidowe plastry oczyszczające (12 szt.)

Maska kojąca z nawilżającymi prebiotykami i mleczkiem migdałowym LUB Maska rozświetlająca z witaminą C i wyciągiem z pomarańczy (1 para)

Nawilżające chusteczki do demakijażu z wyciągiem z aloesu (10 szt.)

Maseczki wygładzające z peptydami i ekstraktem z awokado (1 para)

Temperówka do kredek na 3 grubości (1 szt.)

Minikredka do ust – 17 Light brown (0,73 g)

Delikatny żel oczyszczający z prebiotykami (40 ml)

Skośna pęseta (1 szt.)

Maskara Love the lift - Ultra black (8ml)

Wodoodporna kredka do oczu – 01 Black lace (1,3 g)

Matte on-the-go – Podręczne bibułki matujące (50 bibułek matujących + 1 aplikator z przylepcem)

Glossed - Błyszczyk do ust – 05 Strut LUB 07 Lover (5 ml)

Szczotka do masażu skóry głowy (1 szt.)

Spinka do włosów z cekinami (1 szt.)

Tap that puff - Gąbka korygująca do podkładu (1 szt.)

Gleam & Go - Rozświetlacz w płynie Highlighter express - Rozświetlacz w płynie – On repeat (7 ml)

Kolorowy cień do powiek – 104 Ballet shoes (1 g)

Niebrudzący tint do ust i policzków – 01 Pink splash (8 ml)

Gloss balm – Koloryzujący balsam do ust nadający blask – 02 Rose silk (8 ml)

Rozświetlający krem pod oczy (5 ml)

Pompon (1 szt.)