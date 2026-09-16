Rogatki poszły w dół, ciężarówka została na torach! Jest nagranie

Sytuacja miała miejsce w ubiegły piątek (11 września) na przejeździe kolejowym zlokalizowanym przy ulicy Świeckiej w Tucholi. Według informacji przekazanych przez PKP, kierujący autem ciężarowym wjechał na tory pomimo braku miejsca do kontynuowania jazdy, ponieważ drogę blokowały inne pojazdy.

Gdy maszyna znajdowała się na torowisku, uruchomiły się czerwone światła, a szlabany zaczęły opadać. Krytyczny moment dostrzegła pracownica kolei, która błyskawicznie nadała komunikat do maszynisty zbliżającego się pociągu. Skład zredukował prędkość do 20 km/h, co pozwoliło na bezpieczny przejazd obok zablokowanej ciężarówki. Sprawę bada teraz tucholska policja.

W sieci pojawiło się wideo obrazujące ten niebezpieczny incydent udostępnione przez kolejową spółkę.

Zdarzenie z Tucholi to kolejne w ostatnim czasie naruszenie przepisów przez kierowców. Niedawno media obiegła informacja o podobnej, lecz zakończonej uderzeniem sytuacji w Gdańsku, co świadczy o powtarzających się błędach kierujących na przejazdach kolejowo-drogowych.

Do tragicznego wypadku doszło natomiast 9 września na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. Ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem InterCity relacji Lublin-Szczecin. Zginęła 39-letnia pasażerka, a 10 osób zostało rannych. Według wstępnych ustaleń śledczych kierowca ciężarówki wjechał na przejazd mimo sygnału zabraniającego wjazdu.

Wypadek pociągu w Garbatce

Przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych ponownie apelują do kierowców o zachowanie zdrowego rozsądku. Wjazd za sygnalizator z czerwonym światłem jest surowo zabroniony, podobnie jak omijanie półrogatek. Warto pamiętać, że rozpędzony pociąg ma drogę hamowania liczoną w setkach metrów, co przy błędzie kierowcy zazwyczaj kończy się tragicznie.