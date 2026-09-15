Tłumy w Myślęcinku. XXIII Jarmark Kujawsko-Pomorski połączył smak i tradycję!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-15 12:59

W niedzielę, 13 września, Myślęcinek stał się areną regionalnych tradycji, rzemiosła i lokalnych przysmaków. Kolejna edycja Jarmarku Kujawsko-Pomorskiego zaoferowała uczestnikom muzykę, taniec oraz liczne atrakcje dla całych rodzin.

Regionalne specjały i występy w Myślęcinku

Tegoroczna impreza tradycyjnie zlokalizowana na dawnych terenach wystawowych, przyciągnęła twórców z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Na swoich stoiskach oferowali unikalne wyroby rękodzielnicze oraz produkty stworzone zgodnie z regionalnymi recepturami. Oprawę artystyczną wydarzenia zapewniły występy Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie”.

Święto rzemiosła na Jarmarku Kujawsko-Pomorskim

Istotnym elementem programu był Piknik Rzemiosła pod hasłem „Wyzwoleni w Rzemiośle – kujawsko-pomorskie święto czeladników i mistrzów zawodu”. Podczas oficjalnej uroczystości młodzi adepci rzemiosła zostali oficjalnie pasowani na czeladników. Rozdano również wyróżnienia dla najzdolniejszych uczniów i mistrzów rzemiosła. Poznaliśmy także zwycięzców plebiscytów „Rzemieślnik Roku”, „Rzemieślnik Przedsiębiorca Roku” oraz „Jakie znasz zawody?”. Dodatkowo, wręczono prestiżowe odznaczenia, w tym Szablę Kilińskiego oraz Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego.

Specjalna Aleja Zawodów Rzemieślniczych umożliwiła przyjrzenie się z bliska pracy specjalistów z takich dziedzin jak dekarstwo, krawiectwo czy fryzjerstwo. Odwiedzający mogli wziąć udział w praktycznych warsztatach i pokazach, a także zasięgnąć informacji na temat kształcenia zawodowego.

Hubertus Bydgoski 2026 w trakcie jarmarku

Z jarmarkiem zintegrowano obchody Hubertusa Bydgoskiego 2026. Uroczystości rozpoczęła msza święta dedykowana myśliwym i leśnikom, po której nastąpił uroczysty pochód z pocztami sztandarowymi i tradycyjne ślubowanie myśliwskie. Program uzupełniły rywalizacje kół łowieckich oraz pokazy rasowych psów myśliwskich, a goście mieli okazję skosztować specjałów z dziczyzny.

Polska Smakuje na Jarmarku Kujawsko-Pomorskim

Swoją obecność na jarmarku zaznaczył również Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W wydzielonej strefie kampanii #KUPUJŚWIADOMIE promowano certyfikowaną żywność ekologiczną i tradycyjną, pochodzącą od lokalnych dostawców.

Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych uczestnikach. Z myślą o nich przygotowano zróżnicowane gry i zabawy edukacyjne oparte na profesjach rzemieślniczych, takich jak krawiectwo, piekarstwo, cukiernictwo, stolarstwo, a także florystyka i jubilerstwo. Dzieci miały szansę w przystępny sposób poznać tajniki różnych zawodów i odkryć, że nauka praktycznych umiejętności może być fascynującą przygodą.

Wsiedli na rowery i ruszyli przez Bydgoszcz. Tak wyglądał wielki rajd
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