Tłumy rowerzystów ruszyły przez Bydgoszcz! Rajd Galerii Pomorskiej za nami

XVII Rajd Galerii Pomorskiej po raz kolejny zgromadził mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Wydarzenie, organizowane przez Galerię Pomorską oraz Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna, od lat jest jednym z największych rowerowych wydarzeń w mieście. W tegorocznej edycji nie zabrakło rodzin z dziećmi, grup przyjaciół i doświadczonych rowerzystów.

Uczestnicy od rana odbierali pakiety startowe na parkingu Galerii Pomorskiej od strony ul. Fabrycznej. Pierwszy tysiąc zarejestrowanych rowerzystów otrzymał także kupony na posiłek, a na uczestników czekały pamiątkowe gadżety.

Punktualnie o godz. 12 rowerowy peleton ruszył ulicami Bydgoszczy. Wspólny przejazd miał nie tylko zachęcać do aktywnego stylu życia, ale także przypominać o obecności rowerzystów w przestrzeni miejskiej.

Po zakończeniu przejazdu na uczestników czekał rodzinny piknik za Halą Łuczniczka. Były konkursy z nagrodami, animacje dla dzieci, dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy i brokatowe tatuaże. Nie zabrakło także sportowych wyzwań oraz strefy relaksu, w której można było odpocząć po przejechaniu trasy.

Swoje atrakcje przygotowali również partnerzy wydarzenia. Uczestnicy mogli odwiedzić między innymi strefę „Czystej Bydgoszczy”, gdzie poprzez zabawę poznawali zasady prawidłowej segregacji odpadów. Na miejscu pojawiły się także miejskie maskotki – Bydgusia i Bydguś.

Na spragnionych dodatkowych emocji czekał konkurs Aktywnej Bydgoszczy. Uczestnicy szukali ukrytych w okolicy Łuczniczki plakietek na podstawie wskazówek publikowanych w mediach społecznościowych. Najmłodsi mogli korzystać z koła fortuny i licznych niespodzianek, a dorośli sprawdzić swoją sprawność na torze przeszkód.