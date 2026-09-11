Małgorzata zaginęła bez śladu. Po niemal 20 latach odnaleziono jej szczątki. Co wydarzyło się w Anglii?

Małgorzata Wnuczek wyjechała z Inowrocławia do Wielkiej Brytanii i zamieszkała w Leicester. Zaginęła 31 maja 2006 roku. Ostatni raz widziano ją po pracy, gdy wsiadała do autobusu jadącego do centrum miasta. Dwa dni wcześniej wysłała ostatnią wiadomość SMS do rodziny w Polsce. Później kontakt z kobietą się urwał.

Przez lata nie było wiadomo, co się z nią stało. Przełom nastąpił dopiero po wznowieniu śledztwa i pojawieniu się nowych informacji.

Szczątki odnaleziono po niemal 20 latach

W 2025 roku, po wskazaniu przez polską policję i prokuraturę miejsca, w którym mogło być ukryte ciało, w Leicester odnaleziono ludzkie szczątki. Badania DNA potwierdziły, że należały do Małgorzaty Wnuczek.

Jak podaje TVP Bydgoszcz, do odnalezienia szczątków przyczyniły się nowe informacje oraz wskazanie miejsca przez świadka, do którego dotarła polska strona.

Odnalezienie ciała nie zakończyło jednak sprawy. Nadal pozostaje najważniejsze pytanie: co stało się z Małgorzatą i kto odpowiada za jej śmierć?

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Ważne spotkanie w Hadze

Polscy śledczy przez długi czas czekali na dokumentację zgromadzoną przez brytyjskie służby. Chodzi m.in. o wyniki sekcji zwłok, badania DNA oraz opinię antropologiczną. Bez tych materiałów polska prokuratura ma ograniczone możliwości podejmowania kolejnych działań.

Jak informuje TVP Bydgoszcz, 9 września w Hadze doszło do spotkania polskich i brytyjskich śledczych w siedzibie Eurojustu. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele policji i organów śledczych z Wielkiej Brytanii, dwóch polskich policjantów oraz – zdalnie – prokuratorki z Bydgoszczy.

Podczas spotkania przedstawiono materiały dotyczące wniosku Polski o pomoc prawną. Chodziło m.in. o dokumentację związaną z odnalezieniem szczątków, wyniki sekcji, badania DNA i opinię antropologiczną.

Ustalili, jak przekazać dokumenty Polsce

Najważniejszym efektem spotkania było ustalenie sposobu przekazania dokumentacji stronie polskiej.

Udało nam się ustalić, że na miejscu byli przedstawiciele policji i śledczych z Wielkiej Brytanii oraz dwóch policjantów z Polski. W spotkaniu online brały udział także prokuratorki z Bydgoszczy. Podczas spotkania zaprezentowano materiał dotyczący naszego wniosku o pomoc prawną, czyli dokumentację z odnalezienia szczątków, wyniki sekcji zwłok, badania DNA i opinię antropologiczną. W trakcie rozmów określono formę przekazania materiałów stronie polskiej. Kiedy fizycznie one zostaną nam przekazane, będzie można podjąć decyzję w sprawie dalszych kroków w śledztwie – mówi Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, cytowana przez TVP Bydgoszcz.

Na razie prokuratorzy nie ujawniają szczegółów materiałów zaprezentowanych podczas spotkania.

Śledczy wciąż szukają odpowiedzi

Przekazanie dokumentacji może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania. Wyniki sekcji i opinia antropologiczna mogą pomóc śledczym ustalić, co stało się z Małgorzatą Wnuczek.

Po niemal 20 latach od jej zaginięcia wiadomo już, gdzie znajdowały się szczątki kobiety. Nadal jednak nie wiadomo, w jaki sposób zginęła i kto doprowadził do jej śmierci.