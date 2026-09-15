Pobiegli dla pamięci i bohaterów. Bydgoskie Szwederowo uczciło ofiary II wojny światowej

Bieg Męczeństwa i Pamięci Narodowej od lat łączy aktywność fizyczną z upamiętnianiem osób, które walczyły o wolność Polski. Tegoroczna, XVII edycja odbyła się 13 września na bydgoskim Szwederowie.

Uczestnicy mogli wybrać jeden z kilku dystansów – 2,5 km, 5 km, 7,5 km lub 10 km. Przygotowano także marsz Nordic Walking oraz biegi dla dzieci. Dzięki temu w wydarzeniu mogli wziąć udział zarówno doświadczeni sportowcy, jak i osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem.

Sport i pamięć

Wydarzenie miało wyjątkowy, sportowo-historyczny charakter. Pokonując kolejne kilometry, uczestnicy oddawali hołd bohaterom oraz ofiarom II wojny światowej. Bieg stał się okazją nie tylko do sportowej rywalizacji, ale również do wspólnego przeżywania ważnej części historii.

Na Szwederowie spotkali się ludzie w różnym wieku i o różnym poziomie sportowego zaawansowania. Dla jednych najważniejszy był wynik i pokonany dystans, dla innych sama możliwość uczestnictwa w wydarzeniu i uczczenia pamięci tych, którzy walczyli o wolność Polski.

XVII Bieg Męczeństwa i Pamięci Narodowej pokazał, że sport może być również sposobem na pielęgnowanie pamięci historycznej i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom.

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