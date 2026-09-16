Bawełniana koszula z Pepco to hit. Kosztuje grosze, a pasuje do wszystkiego

Niska cena, wynosząca zaledwie 40 zł, czyni tę koszulę z Pepco atrakcyjną cenowo propozycją na jesienny sezon.

na jesienny sezon. Ponadczasowa czarno-biała krata to wzór, który bez problemu zestawimy z ulubionymi dżinsami , legginsami czy klasycznymi spodniami.

, legginsami czy klasycznymi spodniami. Wykonanie w całości z bawełny gwarantuje komfort użytkowania i oddychalność materiału na co dzień.

i oddychalność materiału na co dzień. Praktyczny krój z długimi rękawami sprawia, że koszulę można zakładać bezpośrednio na ciało lub nosić ją zarzuconą na podkoszulek.

lub nosić ją zarzuconą na podkoszulek. Rozmiarówka obejmująca warianty od XS do XXL pozwala na idealne dobranie fasonu do własnych potrzeb i kształtów sylwetki.

Ubranie charakteryzuje się czarno-białą kratą, która doskonale komponuje się z jesiennym klimatem. Koszula posiada standardowy kołnierzyk, guziki oraz długie rękawy, co sprawia, że świetnie prezentuje się noszona bezpośrednio na ciele, ale też jako warstwa pod grubsze okrycie. Kluczowym atutem tego modelu jest jego klasyczny, uniwersalny krój. Koszula świetnie współgra z denimem, eleganckimi spodniami oraz wygodnymi legginsami. Sprawdzi się także rozpięta, założona na prosty T-shirt, co daje nam casualowy look. To pokazuje, jak jeden przystępny cenowo ciuch może urozmaicić wiele codziennych zestawów.

Bawełniana koszula w kratę w Pepco. Hit za 40 zł

Ubranie uszyto w całości z bawełny, co docenią zwłaszcza ci, którzy w chłodniejsze miesiące stawiają na komfortowe i miłe dla skóry materiały. Dzięki długim rękawom koszula stanowi świetną ochronę przed jesiennym chłodem, a jej swobodny fason pozwala traktować ją jak lekką narzutkę na cieplejsze dni. Klienci mogą wybierać spośród szerokiej gamy rozmiarów, od XS aż po XXL, co ułatwia znalezienie idealnego egzemplarza. Atutem jest tu również bardzo przystępna cena, wynosząca jedyne 40 zł. Dla osób kompletujących bazową, jesienną garderobę, ten model z Pepco będzie strzałem w dziesiątkę.

Autor: Pepco/ Materiały prasowe

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