Te dresy z Pepco to absolutny hit na jesień. Świetna jakość i niska cena przyciągają klientów

Najnowsza kolekcja Bekkin, dostępna w sklepach Pepco, jest idealnym rozwiązaniem dla osób stawiających na komfort, ale nie rezygnujących z modnego wizerunku w jesienne dni.

Asortyment obejmuje zarówno klasyczne spodnie i bluzy, jak i topy, legginsy oraz przylegające modele doskonałe do codziennych stylizacji.

Kolekcję zaprojektowano dla każdego członka rodziny, co oznacza, że sportową odzież Bekkin kupimy w działach damskim, męskim i dziecięcym.

Ogromną zaletą ubrań są ich ceny – wiele sztuk kosztuje zaledwie kilkadziesiąt złotych, co pozwala na tanie odświeżenie jesiennej szafy.

Kolekcja Bekkin powstała nie tylko jako propozycja na treningi. Ubrania te mają doskonale sprawdzać się podczas podróży, zakupów, spacerów czy codziennych zajęć na mieście. Minimalistyczne fasony ułatwiają łączenie ich z rzeczami, które już posiadamy.

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Nowa kolekcja ubrań z Pepco zachwyca! Co oferuje marka Bekkin?

Damski dział kolekcji oferuje m.in. sportowe spodnie wyposażone w podwójną gumę w cenie 40 zł, różową bluzę z dużą domieszką bawełny za 40 zł oraz rozpinaną, brązową bluzę z kapturem, za którą zapłacimy 55 zł. Ofertę uzupełniają koszulki kosztujące 20 zł, biustonosze sportowe za 27 zł i 35 zł oraz skarpetki marki Bekkin wycenione na 9 zł.

Uwagę zwracają w szczególności nowości o luźniejszych krojach. Spodnie od dresu genialnie współgrają z podstawowym T-shirtem i sportowymi butami, podczas gdy bluzę możemy nosić z legginsami czy klasycznymi jeansami.

W ofercie pojawiły się też elementy stworzone dla miłośniczek pilatesu. Za spodnie typu wide leg wyposażone w kieszenie, a także za wybrane modele sportowych bluz zapłacimy po 40 zł. Kolekcję uzupełniają przylegające legginsy w cenie 40 zł oraz rozszerzane legginsy flare za 50 zł. Z kolei sportowy top z wycięciem typu bokserka na plecach dostępny jest za 25 zł.

Rodzinne zakupy w Pepco z marką Bekkin. Opcje dla każdego

Nowa kolekcja nie ogranicza się tylko do damskich ubrań. Pepco pomyślało o całej rodzinie i oferuje też męskie i dziecięce modele Bekkin. Wśród propozycji dla mężczyzn znalazła się np. zielona bluza wyposażona w kaptur za 60 zł, bojówki w cenie 55 zł, sportowe granatowe spodnie za 45 zł i zapinana bluza z kapturem za 55 zł. Za wykonaną w 100% z bawełny koszulkę zapłacimy z kolei 25 zł.

W ofercie pojawiły się też ciekawe ubrania dla dzieci. Dziewczęce joggery dostępne są w cenie 25 zł, bluza posiadająca suwak na połowie długości to wydatek rzędu 30 zł, a spodnie sportowe charakteryzujące się szeroką nogawką kosztują 35 zł. Sklepy oferują też dziecięce bluzy kosztujące 40 zł.

Tanie zakupy na jesień w Pepco. Hitowe ceny kolekcji Bekkin

Ogromnym plusem kolekcji pozostają niezwykle korzystne ceny. Podstawowe ubrania od marki Bekkin kupimy za kilkanaście bądź kilkadziesiąt złotych, co umożliwia stworzenie zestawu sportowego bez konieczności ponoszenia znacznych wydatków. W przypadku poszukiwania prostego ubrania domowego, stroju do aktywności fizycznej lub outfitu na jesienny spacer, warto odwiedzić sklepy Pepco. Należy mieć na uwadze, że asortyment pojawia się w sklepach stopniowo, a dostępność konkretnych produktów, rozmiarów czy kolorów może być zróżnicowana w poszczególnych lokalizacjach.

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