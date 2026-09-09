Nowości od Isana Professional w Rossmannie. Włosy pełne blasku

1. Isana Professional Szampon do włosów, z Kwasem Glikolowym i kompleksem nabłyszczającym

Szampon z kwasem glikolowym i kompleksem nabłyszczającym delikatnie oczyszcza, wygładza włosy i nadaje im intensywny, naturalny połysk.

Zawiera 1,5% kompleksu nabłyszczającego z silikonem i kwasem glikolowym. Stworzony z myślą o włosach matowych i pozbawionych blasku, aby nadać im naturalny połysk.

Szampon wygładza strukturę włosów i pozostawia je gładkie, zapewniając im uwodzicielski blask na całej długości - od nasady aż po końce.

2. Isana Professional Odżywka do włosów, z Kwasem Glikolowym i kompleksem nabłyszczającym

Drugim krokiem pielęgnacji jest odżywka Glycol & Glanz, która intensywnie pielęgnuje włosy, zwiększa ich miękkość i ułatwia rozczesywanie. Zawarty w niej 10% kompleks nabłyszczający pomaga wygładzić strukturę włosów oraz podkreślić ich naturalny połysk – aż po same końce.

3. Isana Professional Odżywka do włosów, regenerująca, z termoochroną

Ekspresowa odżywka regenerująca. Do włosów zniszczonych i wymagających. Chroni włosy przed wysoką temperaturą do 230 stopni Celsjusza. Zmniejsza łamliwość włosów i ułatwia ich rozczesywanie. Pomaga zapobiegać puszeniu się włosów i nadaje im naturalną jedwabistość oraz połysk.