Nowości od Isana Professional w Rossmannie. Włosy pełne blasku

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-09-09 11:45

Upragniony efekt tafli na włosach? Isana Professional wprowadza do oferty nową linię Glycol & Glanz– szampon i odżywkę z kwasem glikolowym oraz kompleksem nabłyszczającym. To duet stworzony z myślą o włosach matowych, które potrzebują wygładzenia, miękkości i połysku. Zdrowe włosy to także ochrona przed wysoką temperaturą. Pielęgnację uzupełni nowa termoochrona, która redukuje łamliwość włosów.

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Autor: ArtPhoto_studio/ Freepik.com

1. Isana Professional Szampon do włosów, z Kwasem Glikolowym i kompleksem nabłyszczającym 

  • Szampon z kwasem glikolowym i kompleksem nabłyszczającym delikatnie oczyszcza, wygładza włosy i nadaje im intensywny, naturalny połysk.
  • Zawiera 1,5% kompleksu nabłyszczającego z silikonem i kwasem glikolowym. Stworzony z myślą o włosach matowych i pozbawionych blasku, aby nadać im naturalny połysk.
  • Szampon wygładza strukturę włosów i pozostawia je gładkie, zapewniając im uwodzicielski blask na całej długości - od nasady aż po końce.

2. Isana Professional Odżywka do włosów, z Kwasem Glikolowym i kompleksem nabłyszczającym 

Drugim krokiem pielęgnacji jest odżywka Glycol & Glanz, która intensywnie pielęgnuje włosy, zwiększa ich miękkość i ułatwia rozczesywanie. Zawarty w niej 10% kompleks nabłyszczający pomaga wygładzić strukturę włosów oraz podkreślić ich naturalny połysk – aż po same końce.

3. Isana Professional Odżywka do włosów, regenerująca, z termoochroną 

Ekspresowa odżywka regenerująca. Do włosów zniszczonych i wymagających. Chroni włosy przed wysoką temperaturą do 230 stopni Celsjusza. Zmniejsza łamliwość włosów i ułatwia ich rozczesywanie. Pomaga zapobiegać puszeniu się włosów i nadaje im naturalną jedwabistość oraz połysk.

Isana
Autor: Isana/ Materiały prasowe
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