Wieczorem nakładam na włosy, a rano są lśniące niczym po botoksie. Naturalny wyzwalacz blasku na włosach

Utrata blasku włosów to często wynik złożonych czynników, od genetyki i stylu życia, po niewłaściwą pielęgnację i niedobory kluczowych witamin.

Nieodpowiednie nawyki, w tym częste stylizowanie gorącym powietrzem bez ochrony, mogą znacząco osłabiać kosmyki, prowadząc do ich matowości i łamliwości.

Odkryj zaskakujący domowy sposób, który polega na dodaniu dwóch łyżek popularnego składnika do szamponu, by Twoje włosy odzyskały olśniewający blask i objętość!

Dlaczego włosy tracą swój blask?

Istnieje wiele czynników wpływających na kondycję włosa. Przede wszystkim jest to styl życia, genetyka, a także niektóre choroby. Również nasze codzienne nawyki mogą wpływać na stan włosów. Mogą one robić się matowe i trudne do rozczesania w wyniku nieodpowiedniej pielęgnacji oraz zbyt częstego stylizowania gorącym powietrzem bez odpowiedniej termoochrony. Pora roku także może przyczyniać się do utraty blasku kosmyków. Suche i nagrzane powietrze dodatkowo wysusza włosy sprawiając, że robią się one matowe i łamliwe. Ważnym czynnikiem w zachowaniu dobrej kondycji włosów są witaminy i minerały. W okresie jesienno-zimowym możesz stosować dodatkową suplementację. Na lśniąca włosy eksperci polecają witaminy A,E oraz C, a także minerały takie jak cynk, żelazo oraz miedź.

Sposób na oklapnięte włosy. Ten proszek doda objętości

Rewelacyjnym sposobem na oklapnięte i pozbawione objętości włosy jest soda oczyszczona. Wystarczy, że do szamponu dodasz pół łyżeczki sody oczyszczonej i umyjesz włosy tak, jak zawsze. Soda oczyszczona ma szerokie zastosowanie w kosmetyce. Świetnie łagodzi świąd i redukuje stany zapalne. Działa przeciwbakteryjnie i dokładnie doczyszcza skórę głowy. Soda oczyszczona unosi włosy u nasady i dodaje fryzurze objętości. W przypadku bardzo wrażliwej skóry głowy stosuj sodę oczyszczoną raz na kilka myć.

Choć soda oczyszczona może być pomocna w dodawaniu objętości i oczyszczaniu, należy stosować ją z rozwagą. Nie jest zalecana do częstego użytku na włosach farbowanych, ponieważ może przyspieszać wypłukiwanie koloru. Zawsze wykonaj test na małym fragmencie skóry, aby upewnić się, że nie wystąpi podrażnienie. Pamiętaj, że soda ma wysokie pH, dlatego po jej użyciu warto zastosować kwaśną płukankę (np. z octu jabłkowego lub soku z cytryny), aby przywrócić naturalne pH skóry głowy i włosów, co pomoże utrzymać ich blask.

Dodaj 2 łyżki tego do swojego szamponu, a Twoje włosy odzyskają blask

W ostatnim czasie coraz popularniejsze stają się domowe sposoby na pielęgnację. Mogą one stanowić świetne uzupełnienie profesjonalnej kuracji. Pamiętaj jednak, że własnoręcznie zrobione kosmetyki nigdy nie zastąpią profesjonalnych produktów. Przygotować kosmetyki samodzielnie musisz pamiętać, że mogą one podrażniać, uczulać i maja bardzo krótkie terminy przydatności. Witaminy i minerały zawarte w naturalnych produktach nie zawsze są odpowiednio stabilne, same kosmetyki nie zawierają konserwantów, które przedłużają ich czas przydatności.

Świetnym sposobem na pozbawione blasku włosy są płukanki octowe. Możesz je kupić w drogeriach albo przygotować samodzielnie. Eksperci szczególnie polecają ocet jabłkowy. Używając go w pielęgnacji włosów domkniesz łuski włoską i zregenerujesz skórę głowy. Octu jabłkowego w pielęgnacji włosów Możesz używać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wymieszanie octu z wodą i używanie mieszanki jako płukania. Ten sposób świetnie regeneruje skórę głowy i działa przeciwłupieżowe. Drugi sposób to dodanie 2 łyżek stołowych octu jabłkowego do ulubionego szamponu. Dzięki temu włosy po myciu będą gładkie i lśniące niczym po wyjściu od fryzjera. Nigdy nie aplikuj octu jabłkowego na skórę głowy bez jego wcześniejszego wymieszania z wodą lub szamponem. Może on być zbyt drażniąco i mocno podrażnić skórę.

Ocet jabłkowy na włosy - właściwości

Ocet jabłkowy zawiera wiele substancji, które wspierają pielęgnację włosów. Jest on bogaty w witaminy z grupy A, a także B, C i E. Dodatkowo zawiera naturalne probiotyki oraz minerały - potas, wapń, żelazo, fosfor oraz magnez. Ocet jabłkowy to także potrzebna włosów biotyna, kwas foliowy oraz aminokwasy. Ocet działa antybakteryjne na skórę głowy, dzięki czemu neutralizuje łupież oraz delikatnie regeneruje. Domyka łuski włosów sprawiając, stają się one gładkie i lśniące. Przywraca naturalny poziom pH i wpływa na ogólną kondycję włosów.

Jeśli ocet jabłkowy nie jest dla Ciebie, istnieją inne naturalne płukanki, które mogą dodać włosom blasku. Płukanki ziołowe z rozmarynu (dla ciemnych włosów, wzmacnia), rumianku (dla jasnych, rozświetla) czy pokrzywy (wzmacnia i zmniejsza przetłuszczanie) to świetne alternatywy. Wystarczy zaparzyć mocny napar z wybranych ziół, ostudzić go i użyć jako ostatnie płukanie po umyciu włosów. Pamiętaj, aby zawsze stosować je na dokładnie umyte włosy i skórę głowy.

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