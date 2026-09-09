Rydzyk nie dostał 1,27 miliona zł. Zaatakował urzędników i poszedł do prokuratury

Słynny redemptorysta, ojciec Tadeusz Rydzyk (81 l.) zbudował w Toruniu, Szczecinku i Warszawie imperium, które robi wrażenie. Jego część stoi przy drodze wylotowej z Torunia na Bydgoszcz. To szkoła z akademikiem, kawiarnią oraz przepięknym nowoczesnym kościołem. Jest jeszcze wielkie Muzeum "Pamięć i Tożsamość" imienia Jana Pawła II. Jego budowa kosztowała ponad 230 milionów złotych. Blisko 219 milionów wyłożyło państwo, za rządów Prawa i Sprawiedliwości. W sprawie muzeum prowadzone jest śledztwo w sprawie niegospodarności.

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Można powiedzieć, że ojciec Tadeusz Rydzyk jest magnatem medialnym. Fundacja Lux Veritatis, której jest prezesem, ma wszystko - prasę, radio i telewizję. Do tego dochodzą rzecz jasna strony internetowe i profile na Facebooku.

W swoich mediach zakonnik zaatakował urzędników Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. Klasyk mówi, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W tym przypadku nie są one małe. Na razie urzędnicy skarbówki zablokowali zwrot 1,27 miliona zł. Uznali, że Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. Jana Pawła II nie ma prawa odliczać siebie podatku VAT.

Jak można się domyślać, innego zdania są ojciec Tadeusz Rydzyk i jego ludzie. Ci w tej sprawie złożyli zawiadomienie o przestępstwie. - Siła i bezwzględność, z jaką odbywa się szczucie na Muzeum, świadczą o tym, jak ważną jest instytucją kultury. Dlatego tym bardziej potrzeba naszej determinacji, aby fałszywy przekaz obnażać i bronić Muzeum - powiedział profesor Janusz Kawecki, cytowany przez radiomaryja.pl. Na stronie rozgłośni można przeczytać, że "atak za pomocą państwowego aparatu skarbowego jest jednak wyjątkowo perfidny".

Dziennikarze "Super Expressu" będą przyglądać się tej sprawie.

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