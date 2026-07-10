Rydzyk bankrutuje? Chcą od niego gigantycznych pieniędzy, a fani nie wpłacają

Sprawdziliśmy liczby fundacji ojca Rydzyka

Zgodnie z prawem każda fundacja musi złożyć sprawozdanie finansowe. Dziennikarze "Super Expressu" zapoznali się z najnowszym sprawozdaniem fundacji Lux Veritatis za rok 2025. Fundacja ojca Tadeusza Rydzyka miała przychód w wysokości 48 milionów 676 tysięcy i 959 złotych. Co się na to składa? To darowizny w wysokości 39 milionów 83 tysięcy i 304 złotych. Reszta pochodzi z działalności gospodarczej czyli produkcji i emisji audycji telewizyjnych, sprzedaży książek oraz płyt DVD i CD.

W sprawozdaniu czytamy, że fundacja ojca Tadeusz Rydzyka zanotowała stratę w wysokości aż 5 milionów 51 tysięcy i 321 złotych. Strata może być jeszcze większa, bowiem w sprawozdaniu zaznaczono, że fundacja była objęta kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Inspektorzy zakwestionowali prawidłowość rozliczenia części wydatków finansowych pochodzących z dotacji w kwocie 849 tysięcy i 46 złotych. Na razie fundacja tych pieniędzy nie oddała, ponieważ nie zgadza się z tym, że źle rozliczyła dotację.

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Redemptorysta ma powody do zmartwień. Najgorszy rok?

Tak złego roku fundacja ojca Tadeusza Rydzyka jeszcze nie miała. W roku 2024 jej przychód wyniósł 51 milionów 648 tysięcy i 581 złotych. Darowizny czyli wpłaty na kontro fundacji wyniosły wtedy aż 40 milionów 580 tysięcy i 638 złotych. Pozostała kwota pochodziła z działalności gospodarczej. Wtedy w 2024 roku fundacja miała zysk w wysokości 2 milionów i 201 tysięcy złotych. Co na to zwolennicy słynnego redemptorysty? Zakonnik niejednokrotnie dawał do zrozumienia, że bez ich konkretnego wsparcia nie będzie mógł dobrze realizować swojej misji.

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