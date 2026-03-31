Rydzyka wożą luksusową limuzyną z kierowcą, a on prosi o datki! Cena tego auta zwala z nóg

Anna Kisiel
Mariusz Korzus
2026-03-31 13:17

Luksusowe Audi zaparkowało pod kościołem w Murowańcu (powiat bydgoski). Wysiadł z niego ojciec Tadeusz Rydzyk (81 l.). Przywiózł go kierowca. Kilka dni wcześniej duchowny apelował o datki na Radio Maryja i Telewizję Trwam, tłumacząc to trudną sytuacją finansową.

Ten samochód zrobił wrażenie na naszym dziennikarzu, który zobaczył go w pobliżu kościoła w Murowańcu. Wysiadł z niego ojciec Tadeusz Rydzyk, przywieziony do tej podbydgoskiej miejscowości przez kierowcę. Ile może kosztować to luksusowe Audi? Nie wiadomo – jego cena może wynosić zarówno około 200 tysięcy, jak i nawet pół miliona złotych. To pierwszy raz, gdy nasi dziennikarze widzieli znanego zakonnika w takim samochodzie.

Tadeusz Rydzyk na pogrzebie wybitnego tenora pod Bydgoszczą
Ojciec Tadeusz Rydzyk to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i zarazem kontrowersyjnych duchownych w Polsce. W Toruniu fundacja Lux Veritatis, którą założył i której jest prezesem, dysponuje znacznym majątkiem. W skład jej zaplecza wchodzą m.in. budynki Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Jednym z kluczowych projektów jest także geotermia, która dostarcza ciepło mieszkańcom Torunia. Ojciec Rydzyk jest również założycielem i dyrektorem Radia Maryja.

Niedawno na antenie Radia Maryja duchowny mówił o kosztach funkcjonowania swoich mediów. Podkreślił, że utrzymanie Radia Maryja i Telewizji Trwam wynosi około 33 miliony złotych rocznie. Zaznaczył również, że media te nie emitują reklam. Po raz kolejny zaapelował do słuchaczy o wsparcie finansowe.

To, jakim samochodem porusza się Tadeusz Rydzyk, od lat budzi zainteresowanie i rodzi różne spekulacje. Dotąd nasi dziennikarze widywali go za kierownicą wieloletniej Toyoty Corolli. Tym razem sytuacja była inna – duchowny przyjechał na miejsce luksusowym Audi, którym nie kierował osobiście. Przywiózł go kierowca, co – jak można przypuszczać – może mieć związek z jego wiekiem.

Ksiądz Rydzyk wybudował muzeum za 220 mln, które od roku stoi puste
Test pączków w restauracji ojca Rydzyka w tłusty czwartek
