Nie żyje były wojewoda toruński. Dr Stanisław Rakowicz zapisał się w historii miasta

Nie żyje dr Stanisław Rakowicz. Były wojewoda i przedsiębiorca miał ogromny wpływ na rozwój Torunia

Nie żyje dr. Stanisława Rakowicza — przedsiębiorca, menedżer, naukowiec i społecznik, który przez dekady był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci życia gospodarczego i społecznego regionu. O śmierci zasłużonego torunianina poinformowały władze miasta oraz współpracownicy.

Dr Stanisław Rakowicz był absolwentem i doktorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez całe życie pozostawał związany z miastem i aktywnie uczestniczył w jego rozwoju. Współtworzył Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową, kierował ważnymi zakładami przemysłowymi i rozwijał własne przedsięwzięcia biznesowe.

„Żegnamy człowieka, który współtworzył Toruń”

Poruszające słowa pożegnania opublikował prezydent Torunia Paweł Gulewski.

- Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci dr. Stanisława Rakowicza. Żegnamy dziś człowieka, który przez lata realnie współtworzył Toruń. Jako główny założyciel Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej przyczynił się do rozwoju miasta i poprawy warunków życia wielu rodzin. Jako dyrektor Elany i menedżer w kluczowych zakładach przemysłowych budował gospodarczy fundament regionu. W trudnym czasie pełnił funkcję wojewody, biorąc odpowiedzialność za sprawy publiczne i wspólnotę - napisał prezydent Torunia Paweł Gulewski.

Dr Stanisław Rakowicz: Przedsiębiorca, wojewoda i społecznik

Dr Rakowicz należał do grona pionierów nowoczesnej przedsiębiorczości w Polsce. Był założycielem firmy MARKIT oraz pierwszego w regionie dealerstwa zachodnich samochodów AUTOSAR. Kierował również ważnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi, w tym Elaną.

W historii Torunia zapisał się także jako wojewoda toruński w latach 1988–1990. Był pierwszym prywatnym przedsiębiorcą w Polsce, który objął tę funkcję w czasie przemian ustrojowych.

Przez wiele lat angażował się również w działalność naukową i społeczną. Był założycielem i honorowym prezesem toruńskiego oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz inicjatorem powstania Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. Jako wykładowca akademicki i mentor wspierał kolejne pokolenia przedsiębiorców oraz menedżerów.

Przez 25 lat był Konsulem Honorowym Peru

Szczególne miejsce w działalności dr. Stanisława Rakowicza zajmowała także współpraca międzynarodowa. Przez ćwierć wieku pełnił funkcję Konsula Honorowego Peru, tworząc pierwszy konsulat w województwie kujawsko-pomorskim i rozwijając relacje pomiędzy regionem a Peru.

W oficjalnym pożegnaniu podkreślono, że zostanie zapamiętany jako człowiek pełen energii, życzliwości i wizji, który swoją działalnością pozostawił trwały ślad w historii Torunia i całego regionu kujawsko-pomorskiego.

