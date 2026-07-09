Pogoda w Toruniu: 10-12 lipca

Nadchodzący weekend w Toruniu upłynie pod znakiem stopniowej poprawy pogody. Chociaż początek nie będzie zachęcał do aktywności na zewnątrz, to kolejne dni przyniosą stabilizację. Temperatury będą systematycznie rosnąć, a największą przeszkodą mogą okazać się nie opady, a zachmurzenie, które będzie towarzyszyć mieszkańcom przez większość czasu.

Deszczowy i chłodny początek weekendu

Piątek, 10 lipca, przywita mieszkańców Torunia słabymi opadami deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 22 stopni Celsjusza, jednak w nocy temperatura spadnie do blisko 11 stopni. To będzie najchłodniejszy moment weekendu. Pogodę kształtować będzie również wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 4 m/s.

Sobota i niedziela już bez deszczu, ale z chmurami

W sobotę pogoda wyraźnie się poprawi. Przede wszystkim przestanie padać, co z pewnością ucieszy planujących spędzać czas poza domem. Temperatura wzrośnie do około 24 stopni Celsjusza w ciągu dnia, a noc będzie nieco cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie 12 stopni. Mimo braku opadów słońce może mieć problem z przebiciem się przez duże zachmurzenie.

Niedziela, 12 lipca, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Toruniu. Słupki rtęci powędrują aż do 26 stopni Celsjusza. Noce również staną się cieplejsze, z temperaturą minimalną sięgającą 15 stopni. Podobnie jak w sobotę, nie należy spodziewać się deszczu. Na niebie utrzyma się jednak duże zachmurzenie. Wiatr pozostanie na zbliżonym poziomie, osiągając średnio około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Toruniu przy takiej pogodzie?

Piątkowe opady mogą skłaniać raczej do spędzania czasu w miejscach zadaszonych, jednak sobota i niedziela otwierają znacznie więcej możliwości. Brak deszczu i rosnąca temperatura to dobre warunki na długie spacery po mieście czy wizytę w parku. Chociaż na niebie będzie sporo chmur, aura pozwoli na swobodne korzystanie z atrakcji na świeżym powietrzu bez obaw o nagłe załamanie pogody.

Dane pogodowe: OpenWeather