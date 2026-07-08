Wyniki matur 2026 Toruń. Jak poradzili sobie toruńscy uczniowie?

Anna Wojnowska
2026-07-08 11:38

Poznaliśmy oficjalne statystyki z tegorocznych egzaminów dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegółowe dane, w tym zestawienia dla poszczególnych miast. Sprawdź, jak w 2026 roku poradzili sobie maturzyści z Torunia, z którymi przedmiotami poszło im najlepiej i jaka była ogólna zdawalność.

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Autor: AI/ Wygenerowane przez AI matura

Wyniki matur Toruń: ogólna zdawalność w 2026 roku

Tegoroczne zmagania z egzaminem dojrzałości dobiegły końca, a absolwenci szkół średnich z Torunia mogą wreszcie przeanalizować swoje osiągnięcia. Według najnowszych oficjalnych danych udostępnionych przez komisje egzaminacyjne, do wszystkich obowiązkowych egzaminów w tym mieście przystąpiły 2923 osoby. Świadectwo dojrzałości w pierwszym terminie uzyskało 2531 z nich.

Z oficjalnych podsumowań wynika, że ogólna zdawalność matur w Toruniu wyniosła w tym roku 86,59%. To kluczowa informacja dla wszystkich, którzy kompletują dokumenty do rekrutacji na studia i chcą oszacować swoje szanse na tle innych uczniów z regionu.

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Średnie wyniki matur w Toruniu. Język polski, matematyka i angielski

Aby w pełni zrozumieć tegoroczne statystyki, warto przyjrzeć się średnim wynikom oraz zdawalności poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym. To one stanowią fundament każdego świadectwa maturalnego i najmocniej wpływają na ostateczny sukces.

Oto szczegółowe zestawienie dla najważniejszych przedmiotów obowiązkowych, które zdawali toruńscy uczniowie w 2026 roku:

  • Język polski: Egzamin pisemny na poziomie podstawowym zdało aż 95,89% toruńskich maturzystów. Średni wynik uzyskany przez uczniów z tego arkusza to 60,04%.
  • Matematyka: Królowa nauk po raz kolejny wymagała solidnego przygotowania. Zdawalność w Toruniu wyniosła w tym przypadku 89,63%, a średni wynik z egzaminu uplasował się na poziomie 63,60%.
  • Język angielski: To tradycyjnie najchętniej wybierany nowożytny język obcy. Toruńscy uczniowie mogą pochwalić się tu znakomitym rezultatem – egzamin zdało 97,09% przystępujących, a średni wynik wyniósł wysokie 83,16%.

Uzyskane dane jednoznacznie pokazują, że uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z językami obcymi, co na pewno ułatwi im start na wymarzonych uczelniach. Jeśli w kolejnych latach to Ty będziesz podchodzić do egzaminu, powyższe statystyki mogą posłużyć Ci jako doskonały punkt odniesienia do planowania własnej nauki i oceny poziomu trudności na lokalnym podwórku.

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Jak wypadły przedmioty rozszerzone?

Poza poziomem podstawowym, wielu licealistów i uczniów techników zdecydowało się sprawdzić swoją wiedzę na poziomie rozszerzonym. Wyniki z tych przedmiotów są kluczowe podczas rekrutacji na najbardziej oblegane kierunki studiów. Średnie wyniki z najpopularniejszych rozszerzeń w Toruniu prezentują się następująco:

  • Język angielski: Średni wynik to bardzo dobre 74,84%.
  • Matematyka: Z tym wymagającym przedmiotem zmierzyło się wielu kandydatów na kierunki ścisłe, osiągając średnio 44,34%.
  • Język polski: Osoby zdające język ojczysty na poziomie rozszerzonym zdobyły przeciętnie 48,10%.
  • Biologia i chemia: Te przedmioty to priorytet dla przyszłych studentów kierunków medycznych i przyrodniczych. Średni wynik z biologii w Toruniu wyniósł 46,01%, natomiast z chemii – 47,56%.

Należy pamiętać, że każdy zdobyty punkt procentowy na wybranym egzaminie rozszerzonym trafia bezpośrednio na Twoje świadectwo maturalne i zwiększa pulę punktów branych pod uwagę podczas naboru na uczelnie wyższe.

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