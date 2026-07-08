Wyniki matur 2026 Bydgoszcz. Jak poradzili sobie bydgoscy uczniowie?

Anna Wojnowska
2026-07-08 11:05

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała oficjalne wyniki matur z 2026 roku. To kluczowy moment dla osób, które planują rekrutację na studia wyższe. Sprawdź, jak na tle kraju zaprezentowali się młodzi dorośli z Bydgoszczy i dowiedz się, jakie były średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów.

Maturzyści piszący egzamin w sali lekcyjnej. O wynikach matur w Bydgoszczy przeczytasz na SE.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI matura

Wyniki matur Bydgoszcz. Ilu uczniów zdało w 2026 roku?

W 2026 roku do wszystkich egzaminów obowiązkowych w Bydgoszczy przystąpiło 3815 osób. Pełnym sukcesem i uzyskaniem świadectwa dojrzałości może pochwalić się 3152 maturzystów. Oznacza to, że ogólna zdawalność w Bydgoszczy wyniosła 82,62%.

Należy pamiętać, że osoby, którym nie powiodło się z zaledwie jednego przedmiotu, mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Dzięki zestawieniu tych statystyk, łatwiej będzie Ci porównać swój indywidualny wynik z osiągnięciami rówieśników z całego miasta.

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Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych

Podstawą uzyskania świadectwa dojrzałości są egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Najchętniej wybieranym językiem był tradycyjnie angielski. Jak wyglądają dokładne wyniki bydgoskich uczniów z tej wielkiej trójki?

  • Język polski (poziom podstawowy): Zdawalność wyniosła 93,81%, a średni wynik uzyskany przez uczniów to 57,27%.
  • Matematyka (poziom podstawowy): Egzamin z tego przedmiotu zaliczyło 87,10% przystępujących. Średni rezultat punktowy zatrzymał się na poziomie 60,64%.
  • Język angielski (poziom podstawowy): To przedmiot, z którym uczniowie poradzili sobie najlepiej. Zdawalność osiągnęła 96,53%, a średni wynik wyniósł 81,52%.
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Poziom rozszerzony na maturze w Bydgoszczy. Jakie były średnie?

Aby wziąć udział w rekrutacji na większość uczelni wyższych, konieczne było również przystąpienie do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Wyniki z tych przedmiotów są niezwykle istotne podczas naboru na wymarzone kierunki. Oto średnie wyniki z najpopularniejszych przedmiotów rozszerzonych w Bydgoszczy w 2026 roku:

  • Język angielski: 74,10%
  • Historia: 44,98%
  • Biologia: 42,13%
  • Język polski: 41,03%
  • Geografia: 40,24%
  • Chemia: 35,61%
  • Matematyka: 35,08%

Warto pamiętać, że na poziomie rozszerzonym nie obowiązuje próg 30% wymagany do zdania egzaminu. Przystąpienie do niego zawsze kończy się uzyskaniem wyniku, który zostanie wpisany na świadectwo. Jeśli Twój rezultat odbiega od średniej, miej na uwadze, że progi punktowe na uczelniach w dużej mierze zależą od ogólnego poziomu trudności arkusza w danym roku.

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