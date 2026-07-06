Nie dorośli chuligani, lecz dzieci. Ośmioro nieletnich zdemolowało „Orlika”

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-07-06 16:12

Ośmioro nieletnich w wieku od 12 do 14 lat odpowie przed sądem rodzinnym za dewastację kompleksu sportowego „Orlik” przy ul. Kościuszki w Bydgoszczy. Zniszczenia oszacowano na około 150 tys. zł. Policja wykorzystuje tę sprawę jako przestrogę dla rodziców przed okresem wakacyjnej swobody dzieci.

Choć do zdarzenia doszło w połowie czerwca, bydgoscy policjanci przypominają o nim właśnie teraz, w czasie wakacji. Jak podkreślają funkcjonariusze, jest to moment, gdy dzieci mają więcej wolnego czasu, a rodzice powinni szczególnie interesować się tym, jak i z kim go spędzają.

Sprawa dotyczy dewastacji kompleksu sportowego „Orlik” przy ul. Kościuszki w Bydgoszczy. Zniszczone zostały kontenery znajdujące się na terenie obiektu, a zwłaszcza ich wyposażenie. Pokrzywdzony oszacował straty na około 150 tysięcy złotych.

Zniszczony kontener na Orliku w Bydgoszczy. Obok zdemolowane wnętrze obiektu. O sprawie przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 4

Postępowanie prowadzili policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście zajmujący się sprawami nieletnich. W toku czynności ustalili, że za zniszczenie mienia znacznej wartości odpowiada grupa ośmiu nieletnich w wieku od 12 do 14 lat. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na skierowanie do sądu rodzinnego wniosku dotyczącego wszystkich uczestników zdarzenia.

Sąd oceni zachowanie nieletnich. W przypadku trzech 12-latków sprawa będzie rozpatrywana jako przejaw demoralizacji, ponieważ osoby poniżej 13. roku życia nie ponoszą odpowiedzialności za czyny karalne. Z kolei wobec pozostałej piątki postępowanie będzie dotyczyło czynu karalnego polegającego na zniszczeniu mienia.

Jak przypomina kom. Lidia Kowalska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, brak odpowiedzialności karnej najmłodszych sprawców nie oznacza braku konsekwencji. Sąd rodzinny może zobowiązać rodziców lub opiekunów do naprawienia w całości lub części szkody wyrządzonej przez nieletniego albo do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

wyniki sekcji zwłok rodziny ze Skawiny
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BYDGOSZCZ POLICJA
POLICJA BYDGOSZCZ