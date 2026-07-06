Tak Patryk Dudek podsumował mecz w Grudziądzu! Opisał współpracę z młodym kolegą

Żużel. Patryk Dudek po meczu w Grudziądzu [WIDEO]

Patryk Dudek był jednym z bohaterów niedzielnego meczu w Grudziądzu. To nie tylko 10 punktów i 4 bonusy, ale również rewelacyjna współpraca z kolegami z drużyny. "Duzers" popisał się nią już w inauguracyjnym wyścigu, gdzie przypilnował mniej doświadczonego Noricka Bloedorna. - Kwestia była taka, że trzeba było wygrać ten mecz za trzy punkty i to się udało. Trener za bardzo nie musiał nas pompować przed tym meczem. Każdy zawodnik chce jechać jak najlepiej i wygrywać biegi - powiedział Patryk Dudek.

- Nie powiem wam niczego nowego, ale wiemy, jakie były regulacje przed sezonem. Mam wrażenie, że zaczynamy się dogadywać z tym, na czym jeździmy. Mówię o kołach. Wygląda to coraz lepiej. Na pewno w polskiej lidze jest większy fun, niż na początku sezonu - podkreślił lider PRES Toruń.

Szczegółową analizę "Duzersa", dotyczącą współpracy z Norickiem Bloedornem znajdziecie w materiale wideo, który zamieszczamy nad tekstem. Zachęcamy do obejrzenia!

Bayersystem GKM Grudziądz - PRES Grupa Deweloperska Toruń 35:54

Bayersystem GKM Grudziądz - 35

9. Michael Jepsen Jensen - 3 (0,2,1,0)

10. Kevin Iwański-Helt - NS (-,-,-,-)

11. Maksym Drabik - 3+1 (1,1,1*,0,-)

12. Max Fricke - 11+1 (2,3,2,1,2*,1)

13. Wadim Tarasenko - 7+1 (1*,3,w,3,t)

14. Bastian Pedersen - 4 (3,1,w,ns)

15. Kevin Małkiewicz - 7 (1,3,0,0,2,1)

16. Beau Bailey - 0 (0)

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 54

1. Patryk Dudek - 10+4 (3,1*,2*,2*,2*)

2. Robert Lambert - 10+1 (0,2,3,3,2*)

3. Norick Bloedorn - 9+1 (2*,2,2,0,3)

4. Mikkel Michelsen - 6 (0,0,3,3)

5. Emil Sajfutdinow - 13 (3,3,3,1,3)

6. Antoni Kawczyński - 2 (0,2,0)

7. Mikołaj Duchiński - 4 (2,1,1)

8. Nicolai Heiselberg - NS

Bieg po biegu:

1. (66,29) Dudek, Bloedorn, Drabik, Jepsen Jensen - 1:5

2. (65,88) Pedersen, Duchiński, Małkiewicz - 4:2 (5:7)

3. (65,92) Sajfutdinow, Fricke, Tarasienko, Lambert - 3:3 (8:10)

4. (66,34) Małkiewicz, Kawczyński, Pedersen, Michelsen - 4:2 (12:12)

5. (66,44) Fricke, Bloedorn, Drabik, Michelsen - 4:2 (16:14)

6. (65,35) Tarasienko, Lambert, Dudek, Małkiewicz - 3:3 (19:17)

7. (66,15) Sajfutdinow, Jepsen Jensen, Duchiński, Pedersen (w/u) - 2:4 (21:21)

8. (66,34) Michelsen, Bloedorn, Tarasienko (w), Pedersen (ns) - 0:5 (21:26)

9. (66,12) Lambert, Dudek, Jepsen Jensen, Małkiewicz - 1:5 (22:31)

10. (65,61) Sajfutdinow, Fricke, Drabik, Kawczyńsk - 3:3 (25:34)

11. (66,08) Michelsen, Dudek, Fricke, Jepsen Jensen - 1:5 (26:39)

12. (65,77) Lambert, Małkiewicz, Duchiński, Drabik - 2:4 (28:43)

13. (65,89) Tarasienko, Fricke, Sajfutdinow, Bloedorn - 5:1 (33:44)

14. (66,22) Bloedorn, Lambert, Małkiewicz, Bailey - 1:5 (34:49)

15. (65,58) Sajfutdinow, Dudek, Fricke, Tarasienko (t) - 1:5 (35:54)