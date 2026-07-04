Gala Zamknięcia 24. MFF BellaTOFIFEST w Toruniu
To był efektowny wieczór w CKK Jordanki! W piątek (3 lipca 2026 r.) odbyła się Gala Zamknięcia 24. MFF BellaTOFIFEST. Na miejscu pojawili się m.in.: Nastassja Kinski, Bogusław Linda, Łukasz Simlat, Andrzej Chyra, Karolina Gruszka, Wojciech Gostomczyk, Magdalena Łazarkiewicz, Andrzej Konopka oraz kierownictwo imprezy na czele z dyrektorką Kafką Jaworską. Na takim wydarzeniu nie mogło również zabraknąć fotoreportera "Super Expressu" Piotra Lampkowskiego. Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami z Gali!
Zwycięzcy 24. MFF BellaTOFIFEST. Oto nagrodzeni przez jury i publiczność
MFF BellaTOFIFEST to nie tylko filmy i spotkania, ale również nagrody. Torunianie i gości docenili głośne dzieło pt. "Dom dobry", a obraz „A Light That Never Goes Out” zgarnął główne wyróżnienie. Lista zwycięzców wygląda tak:
- Konkurs Główny On Air przyniósł triumf filmu „A Light That Never Goes Out” w reż. Lauri-Matti Parppei
- Konkurs Polski From Poland - „Dom dobry” w reż. Wojciecha Smarzowskiego.
- Złotego Anioła za Niepokorność Twórczą otrzymała Nastassja Kinski.
- Złotego Anioła za Oryginalną Kreację Aktorską odebrał Andrzej Konopka.
- Medalem Prezydenta Miasta Torunia „Thorunium” odznaczony został Bogusław Linda.
- Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri odebrał Łukasz Simlat.
- Nagrodę im. Ryszarda Bugajskiego dla najlepszego reżysera polskiego filmu w konkursie From Poland otrzymał Michał Marczak za film "Bez końca".
- Nagrodę Specjalną otrzymał film „Silent Rebellion”.
- Nagroda dla Aktorki wręczona została Evie Kostić, a dla Aktora – Hasanowi Akil.
- Wyróżnienie dla Dziecięcej Aktorki otrzymała Aurora Dávila.
- Nagrodę dla Aktorów Dziecięcych odebrali Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar, Mikołaj Juszczyk i Filip Juszczyk.
- Nie robię filmów dla nagród, lecz dla widzów. Dlatego nagrody publiczności zawsze będą dla mnie najważniejsze. Bardzo za nią dziękuję. Flim jest pracą zbiorową, więc chciałbym podziękować wszystkim, z którymi miałem przyjemność pracować przy "Domie dobrym" - powiedział Wojciech Smarzowski.
- Mam polskie korzenie i nie sądzę, żeby to był przypadek, że jestem tutaj, na tym wspaniałym BellaTOFIFEST, wśród niezwykłych artystów związanych z filmami Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Kieślowskiego - powiedziała zgromadzonym Nastassja Kinski.
- Chcę wam serdecznie podziękować za to, że jesteście i kochacie kino. Również za to, że przyjmujecie je z miłością - podkreślił legendarny Bogusław Linda.
- Szanowni Państwo, Drogi Panie Bogusławie, Bogusławie, wszystkie drogi prowadzą do Torunia. Bardzo Ci dziękujemy za te dekady cudownej pracy aktorskiej, ale zawsze na końcu możemy mówić, że ten gość jest z Torunia. Dziękuję za wczorajszą rozmowę. Medal „Thorunium” to nie jest wyróżnienie, które jest tylko i wyłącznie od prezydenta miasta Torunia. Proszę, żebyś potraktował to jako wyróżnienie od wszystkich generacji mieszkanek i mieszkańców grodu Kopernika, które z podziwem patrzyły na swego Torunianina - podkreślił prezydent Paweł Gulewski, który wręczał Medal Thorunium.
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