Gala Zamknięcia 24. MFF BellaTOFIFEST w Toruniu

To był efektowny wieczór w CKK Jordanki! W piątek (3 lipca 2026 r.) odbyła się Gala Zamknięcia 24. MFF BellaTOFIFEST. Na miejscu pojawili się m.in.: Nastassja Kinski, Bogusław Linda, Łukasz Simlat, Andrzej Chyra, Karolina Gruszka, Wojciech Gostomczyk, Magdalena Łazarkiewicz, Andrzej Konopka oraz kierownictwo imprezy na czele z dyrektorką Kafką Jaworską. Na takim wydarzeniu nie mogło również zabraknąć fotoreportera "Super Expressu" Piotra Lampkowskiego. Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami z Gali!

31

Zwycięzcy 24. MFF BellaTOFIFEST. Oto nagrodzeni przez jury i publiczność

MFF BellaTOFIFEST to nie tylko filmy i spotkania, ale również nagrody. Torunianie i gości docenili głośne dzieło pt. "Dom dobry", a obraz „A Light That Never Goes Out” zgarnął główne wyróżnienie. Lista zwycięzców wygląda tak:

Konkurs Główny On Air przyniósł triumf filmu „A Light That Never Goes Out” w reż. Lauri-Matti Parppei

Konkurs Polski From Poland - „Dom dobry” w reż. Wojciecha Smarzowskiego.

Złotego Anioła za Niepokorność Twórczą otrzymała Nastassja Kinski.

Złotego Anioła za Oryginalną Kreację Aktorską odebrał Andrzej Konopka.

Medalem Prezydenta Miasta Torunia „Thorunium” odznaczony został Bogusław Linda.

Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri odebrał Łukasz Simlat.

Nagrodę im. Ryszarda Bugajskiego dla najlepszego reżysera polskiego filmu w konkursie From Poland otrzymał Michał Marczak za film "Bez końca".

Nagrodę Specjalną otrzymał film „Silent Rebellion”.

Nagroda dla Aktorki wręczona została Evie Kostić, a dla Aktora – Hasanowi Akil.

Wyróżnienie dla Dziecięcej Aktorki otrzymała Aurora Dávila.

Nagrodę dla Aktorów Dziecięcych odebrali Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar, Mikołaj Juszczyk i Filip Juszczyk.

- Nie robię filmów dla nagród, lecz dla widzów. Dlatego nagrody publiczności zawsze będą dla mnie najważniejsze. Bardzo za nią dziękuję. Flim jest pracą zbiorową, więc chciałbym podziękować wszystkim, z którymi miałem przyjemność pracować przy "Domie dobrym" - powiedział Wojciech Smarzowski.

- Mam polskie korzenie i nie sądzę, żeby to był przypadek, że jestem tutaj, na tym wspaniałym BellaTOFIFEST, wśród niezwykłych artystów związanych z filmami Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Kieślowskiego - powiedziała zgromadzonym Nastassja Kinski.

- Chcę wam serdecznie podziękować za to, że jesteście i kochacie kino. Również za to, że przyjmujecie je z miłością - podkreślił legendarny Bogusław Linda.

- Szanowni Państwo, Drogi Panie Bogusławie, Bogusławie, wszystkie drogi prowadzą do Torunia. Bardzo Ci dziękujemy za te dekady cudownej pracy aktorskiej, ale zawsze na końcu możemy mówić, że ten gość jest z Torunia. Dziękuję za wczorajszą rozmowę. Medal „Thorunium” to nie jest wyróżnienie, które jest tylko i wyłącznie od prezydenta miasta Torunia. Proszę, żebyś potraktował to jako wyróżnienie od wszystkich generacji mieszkanek i mieszkańców grodu Kopernika, które z podziwem patrzyły na swego Torunianina - podkreślił prezydent Paweł Gulewski, który wręczał Medal Thorunium.