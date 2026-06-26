Ikona światowego kina na darmowym spotkaniu w Toruniu. Poznaliśmy kulisy

Nastassja Kinski na darmowym spotkaniu w Toruniu

Organizatorzy 24. MFF BellaTOFIFEST z duma ogłosili, że 3 lipca o godz. 18:10 w CKK Jordanki odbędzie się otwarte spotkanie z wybitną aktorką Nastassją Kinski. Wstęp jest wolny, a data i godzina nieprzypadkowe. O 15:00 w tym samym budynku odbędzie się pokaz filmu "Tess" Romana Polańskiego, w którym pierwsze skrzypce gra właśnie Kinski. Niemka z pewnością opowie o swoim ogromnym doświadczeniu i spojrzeniu na współczesne kino. Zaproszenie 65-latki pokazuje, jaką pozycję w świecie filmu ma BellaTOFIFEST.

- Festiwal stale się rozrasta. Naturalnym kierunkiem był dla nas rozwój części międzynarodowej. Dlatego powołaliśmy w tym roku Dział Zagraniczny, któremu mam zaszczyt przewodzić. Bardzo jestem szczęśliwy, że pracują w nim ze mną moi studenci z Warszawskiej Szkoły Filmowej - Julia Czerniak i Jonas Ceballo. Wspólnymi siłami zaczęliśmy starania o ściągnięcie do Torunia Nastassji Kinski. Przez chwili się zastanawiałem, czy to nie jest gwiazda dla mojego pokolenia. Szybko jednak okazało się, że studenci znają ją i kochają za główną rolę w “Tess” - mówi "Super Expressowi" Artur Zaborski, ceniony ekspert filmowy i kierownik Działu Zagranicznego 24. MFF BellaTOFIFEST.

Zaborski dodaje, że wszystko zaczęło się od wysyłania dziesiątków mejli, synchronizowania kalendarzy, podsycania nadziei. W końcu można było ogłosić sukces!

- Może się wydawać, że zaproszenie jednej osoby tej skali do Polski to kwestia jednego telefonu. Prawda jest taka, że to były tygodnie pracy. Teraz jest duma i satysfakcja. Zwłaszcza że reprezentacja gości zagranicznych będzie w tym roku naprawdę liczna. Spotkania będą towarzyszyć niemal całemu konkursowi On Air, przeglądowi kina litewskiego czy projekcja specjalnym, jak film “Isola”, zagraniczna produkcja z Joanną Kulig. Przyjadą też międzynarodowi dziennikarze. Ta edycja mocno podkreśli słowo international w nazwie naszej imprezy - z dumą podkreśla Zaborski, który swego czasu był rzecznikiem TOFIFESTU.

Rozmówca "Super Expressu" dodaje, że paradoksalnie największym zaskoczeniem był brak wygórowanych oczekiwań Nastassji Kinski. - Wokół gwiazd światowego formatu narasta wiele mitów, tymczasem większość ustaleń dotyczyła spraw organizacyjnych i logistycznych. Oczywiście przy takiej klasie gościa wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, ale nie było mowy o ekscentrycznych życzeniach. Profesjonalizm po obu stronach okazał się znacznie ważniejszy niż hollywoodzkie legendy - zapewnia nas Artur Zaborski.

Dlaczego Nastassja Kinski to niepokorna artystka?

Kinski otrzyma Złotego Anioła za Niepokorność Twórczą. To wyróżnienie dla artystek i artystów, którzy całe życie nie szli na kompromisy. W tym roku nagrodę odbiorą wyjątkowi twórcy: Agata Kulesza, Tomasz Schuchardt i właśnie Nastassja Kinski.

- Przez całą swoją karierę konsekwentnie wymykała się prostym definicjom. Zamiast wybierać wyłącznie role gwarantujące komercyjny sukces, często stawiała na kino autorskie i współpracę z reżyserami, którzy przesuwali granice języka filmowego, w tym także z Polakami - Romanem Polańskim czy Jerzym Skolimowskim. Nigdy nie dała się zamknąć w jednym ekranowym wizerunku. Ta gotowość do podejmowania artystycznego ryzyka, nawet kosztem popularności, jest dla mnie właśnie definicją twórczej niepokorności. A Tofifest od lat docenia właśnie takich artystów - podkreśla Artur Zaborski w rozmowie z "Super Expressem".

Darmowe spotkanie z legendą. "Wyjątkowa okazja"

Zaborski zapewnia, że spotkanie z Nastassją Kinski to będzie wyjątkowa okazja, bo takich gości nie oglądamy w Polsce często. Będzie można usłyszeć opowieści z planów filmów, które przeszły do historii kina, poznać kulisy współpracy z największymi twórcami świata i zadać pytanie aktorce, która przez dekady współtworzyła europejskie kino.

- Chcemy, żeby to spotkanie było dostępne dla jak najszerszej publiczności, dlatego - zgodnie z tradycją Tofifest - będzie ono bezpłatne. Warto jednak przyjść wcześniej, bo spodziewamy się dużego zainteresowania - podsumowuje nasz rozmówca.

Relacje, zdjęcia i wywiady z 24. MFF BellaTOFIFEST znajdziecie w "Super Expressie". Pod tekstem znajdziecie archiwalną galerię z zeszłorocznej edycji!

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