Sławomir Świerzyński porwał tłum do tańca! Mamy zdjęcia z imprezy ojca Rydzyka w Toruniu

Wielka impreza u ojca Tadeusza Rydzyka. Został przyćmiony przez gwiazdę disco polo

Ach, co to było za szaleństwo! Impreza Radia Maryja, na którą zapraszał ojciec Tadeusz Rydzyk, odbyła się na skraju Torunia w tak zwanej Rydzykowni. Najpierw ci, którzy przyjechali na 18 "Dziękczynienie w Rodzinie", modlili się w sanktuarium. Tam królował najbardziej znany zakonnik w Polsce - Tadeusz Rydzyk. Około godziny 18. impreza przeniosła się do amfiteatru. Tam w roli konferansjera wystąpił ojciec Jan Król. Gdyby żył Lucjan Kydryński, mógłby się od niego uczyć. Ojciec Król ma w sobie to coś. Na scenie zachowywał się tak, jakby całe życie zapowiadał koncerty. I nie ma co ukrywać, tych kilka tysięcy osób, które przyjechały do Torunia, bawiło się doskonale. Wszystko za sprawą zespołu Bayer Full a dokładnie lidera tego zespołu- Sławomira Świerzyńskiego (64 l.)

Szał pod sceną na koncercie Bayer Full! "Różaniec i dobry taniec"

Jeszcze przed pierwszą piosenką przed sceną stała niewielka grupka osób. Potem z każdą chwilą gromada fanów była coraz większa, aż w końcu zrobił się z niej wielki tłum! Świerzyński dał show. Doskonale panował nad publicznością. Żartował ze sceny. Tłum pod sceną tańczył tak jak kibice warszawskiej Legii na Żylecie. Ludzie bawili się doskonale. Nasz 60-letni dziennikarz tak wczuł się w atmosferę koncertu, że zapomniał się na chwilę, iż jest w pracy i ruszył w tany. Podsumowując: U Rydzyka był dzisiaj różaniec i dobry taniec.

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QUIZ. Czy znasz teksty starych piosenek disco polo? Pytanie 1 z 10 "świat nie wierzy łzom, szkoda naszych łez, świat nie wierzy łzom bo..." Za mało jest na tym świecie łez Za dużo jest na tym świecie łez Za dużo już wypłakałem łez Następne pytanie