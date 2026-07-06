Kraina czarów działa pod Toruniem. "My rozkochujemy w życiu"

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-07-06 17:19

Przedstawicielki Fundacji Niepowtarzalni zaprosiły nas do Wielkiej Nieszawki pod Toruniem. Pokazały nam "Zajęciownię". To wyjątkowe miejsce, gdzie mile widziany jest każdy, kto chciałby zmierzyć się ze swoją mroczną Królową Kier, która w powieści Lewisa Carrolla rządziła Krainą Czarów (z tym co trudne, groźne i nieprzewidywalne), odnaleźć własną drogę i odkryć lub wzmocnić swoje wartości. Utrzymane w klimacie Alicji w Krainie Czarów ma dawać poczucie bezpieczeństwa, spokoju i inspiracji - zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym. Zobaczcie efekty naszej wizyty!

Kraina czarów w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem

Do "Zajęciowni" dotarliśmy w czerwcu 2026 roku. To miejsce znajduje się w Wielkiej Nieszawce, niespełna 10 kilometrów od Torunia. Kiedy usłyszeliśmy o miejscu, inspirowanym "Alicją w Krainie Czarów", od razu chcieliśmy je odwiedzić. I rzeczywiście - klimat jest nie do podrobienia, co możecie zobaczyć na zdjęciach i w naszym materiale wideo.

- Co my tutaj robimy? Trochę czarujemy, to miejsce ma być magiczne, ale przede wszystkim pokazujące dzieciom, młodzieży, ale również rodzicom, że w życiu możesz być kim chcesz. Możesz mieć piękne życie, my w tym życiu rozkochujemy - powiedziała reporterowi "Super Expressu" Anna Marjan, prezeska Fundacji Niepowtarzalni.

Przedstawicielki Fundacji zaznaczają, że chcą pokazywać piękne życie bez narkotyków i innych substancji uzależniających. Niepowtarzalność ma być szczególnie akcentowana - ekipa wspierająca dzieci, nastolatków i ich rodziców stara się podejść do każdego w oryginalny, indywidualny, dopasowany do tej osoby sposób. - Zapraszamy każdego, kto chce przepracować swoje problemy i być może dowiedzieć się o sobie czegoś nowego - dodaje Katarzyna Zielińska.

Do "Zajęciowni" zapraszane są osoby, które zawodowo zajmują się pomaganiem innym. To m.in. psychoterapeuci i psychologowie. Dlaczego ekipa Fundacji wybrała właśnie "Alicję w Krainie Czarów" i czemu ten motyw "rządzi" w "Zajęciowni"? Dlaczego w świecie, w którym tak łatwo można się uzależnić od używek, mediów społecznościowych i nabawić się kompleksów, największą odwagą jest poproszenie o pomoc? Zapraszamy do obejrzenia reportażu z Wielkiej Nieszawki i rozmowy z przedstawicielkami Fundacji. Autorami materiału są Konrad Marzec i Piotr Lampkowski. 

Wizyta w Zajęciowni, miejscu wspierającym młodzież zagrożoną uzależnieniami

Fundacja Niepowtarzalni i jej misja

Fundacja Niepowtarzalni powstała w czerwcu 2025 roku z bardzo konkretną misją: wspierania zdrowia psychicznego, rozwoju społecznego oraz profilaktyki uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. - To, co robimy, wyrasta z przekonania, że skuteczna profilaktyka nie dzieje się w teorii, ale w relacji, doświadczeniu i codzienności. Dlatego zamiast mówić „czego nie robić”, pokazujemy młodym ludziom, jak żyć świadomie, jak budować relacje i jak odnajdywać siebie - mówią "Super Expressowi" Anna Marjan, prezeska fundacji i Katarzyna Zielińska, która regularnie angażuje się w działalność.

Fundacja zrealizowała już takie ciekawe projekty:

  • Festiwal Kompetencji (lipiec–sierpień 2025) - cykl warsztatów dla ok. 100 uczestników (dzieci, młodzieży i dorosłych), realizowany we współpracy z Kulturalnym Hubem Bydgoskiego Przedmieścia. Skupiono się na kompetencjach psychospołecznych: komunikacji, asertywności, przeciwdziałaniu dezinformacji oraz profilaktyce uzależnień. Projekt współtworzyli eksperci, m.in. psychologowie, terapeuci i specjaliści ds. zdrowia psychicznego.
  • Kluby dla dzieci i młodzieży (od września 2025) - przestrzeń regularnych spotkań, budowania relacji i rozwoju.

Fundacja rozwija się, poszukując wsparcia w postaci darowizn i grantów, których zdobywanie jest trudne dla młodych fundacji. Po wakacjach Fundacja Niepowtarzalni planuje zrealizować warsztaty dla rodziców pt. "Rodzicu, jesteś enough (wystarczający)”. - To spotkanie dla rodziców nastolatków, którzy czasami mają wrażenie, że ich dziecko obrało kurs na zupełnie nową planetę, a oni próbują za nim nadążyć - czytamy na profilu Fundacji na Facebooku.

Z ekipą Fundacji można się skontaktować m.in. za pośrednictwem Facebooka. Na wspominanym wyżej profilu znajdują się również inne dane kontaktowe i informacje o kolejnych projektach.

Galeria ze zdjęciami: "Zajęciownia" to wyjątkowa przestrzeń, urządzona w klimacie Alicji w Krainie Czarów. Działa w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem

Szyld z napisem Zajęciownia. Na miniaturze obok Anna Marjan i Katarzyna Zielińska. O misji fundacji przeczytasz na SE.
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