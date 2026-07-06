Kraina czarów działa pod Toruniem. "My rozkochujemy w życiu"

Kraina czarów w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem

Do "Zajęciowni" dotarliśmy w czerwcu 2026 roku. To miejsce znajduje się w Wielkiej Nieszawce, niespełna 10 kilometrów od Torunia. Kiedy usłyszeliśmy o miejscu, inspirowanym "Alicją w Krainie Czarów", od razu chcieliśmy je odwiedzić. I rzeczywiście - klimat jest nie do podrobienia, co możecie zobaczyć na zdjęciach i w naszym materiale wideo.

- Co my tutaj robimy? Trochę czarujemy, to miejsce ma być magiczne, ale przede wszystkim pokazujące dzieciom, młodzieży, ale również rodzicom, że w życiu możesz być kim chcesz. Możesz mieć piękne życie, my w tym życiu rozkochujemy - powiedziała reporterowi "Super Expressu" Anna Marjan, prezeska Fundacji Niepowtarzalni.

Przedstawicielki Fundacji zaznaczają, że chcą pokazywać piękne życie bez narkotyków i innych substancji uzależniających. Niepowtarzalność ma być szczególnie akcentowana - ekipa wspierająca dzieci, nastolatków i ich rodziców stara się podejść do każdego w oryginalny, indywidualny, dopasowany do tej osoby sposób. - Zapraszamy każdego, kto chce przepracować swoje problemy i być może dowiedzieć się o sobie czegoś nowego - dodaje Katarzyna Zielińska.

Do "Zajęciowni" zapraszane są osoby, które zawodowo zajmują się pomaganiem innym. To m.in. psychoterapeuci i psychologowie. Dlaczego ekipa Fundacji wybrała właśnie "Alicję w Krainie Czarów" i czemu ten motyw "rządzi" w "Zajęciowni"? Dlaczego w świecie, w którym tak łatwo można się uzależnić od używek, mediów społecznościowych i nabawić się kompleksów, największą odwagą jest poproszenie o pomoc? Zapraszamy do obejrzenia reportażu z Wielkiej Nieszawki i rozmowy z przedstawicielkami Fundacji. Autorami materiału są Konrad Marzec i Piotr Lampkowski.

Wizyta w Zajęciowni, miejscu wspierającym młodzież zagrożoną uzależnieniami

Fundacja Niepowtarzalni i jej misja

Fundacja Niepowtarzalni powstała w czerwcu 2025 roku z bardzo konkretną misją: wspierania zdrowia psychicznego, rozwoju społecznego oraz profilaktyki uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. - To, co robimy, wyrasta z przekonania, że skuteczna profilaktyka nie dzieje się w teorii, ale w relacji, doświadczeniu i codzienności. Dlatego zamiast mówić „czego nie robić”, pokazujemy młodym ludziom, jak żyć świadomie, jak budować relacje i jak odnajdywać siebie - mówią "Super Expressowi" Anna Marjan, prezeska fundacji i Katarzyna Zielińska, która regularnie angażuje się w działalność.

Fundacja zrealizowała już takie ciekawe projekty:

Festiwal Kompetencji (lipiec–sierpień 2025) - cykl warsztatów dla ok. 100 uczestników (dzieci, młodzieży i dorosłych), realizowany we współpracy z Kulturalnym Hubem Bydgoskiego Przedmieścia. Skupiono się na kompetencjach psychospołecznych: komunikacji, asertywności, przeciwdziałaniu dezinformacji oraz profilaktyce uzależnień. Projekt współtworzyli eksperci, m.in. psychologowie, terapeuci i specjaliści ds. zdrowia psychicznego.

Kluby dla dzieci i młodzieży (od września 2025) - przestrzeń regularnych spotkań, budowania relacji i rozwoju.

Fundacja rozwija się, poszukując wsparcia w postaci darowizn i grantów, których zdobywanie jest trudne dla młodych fundacji. Po wakacjach Fundacja Niepowtarzalni planuje zrealizować warsztaty dla rodziców pt. "Rodzicu, jesteś enough (wystarczający)”. - To spotkanie dla rodziców nastolatków, którzy czasami mają wrażenie, że ich dziecko obrało kurs na zupełnie nową planetę, a oni próbują za nim nadążyć - czytamy na profilu Fundacji na Facebooku.

Z ekipą Fundacji można się skontaktować m.in. za pośrednictwem Facebooka. Na wspominanym wyżej profilu znajdują się również inne dane kontaktowe i informacje o kolejnych projektach.

Galeria ze zdjęciami: "Zajęciownia" to wyjątkowa przestrzeń, urządzona w klimacie Alicji w Krainie Czarów. Działa w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem