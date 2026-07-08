11-letnia Wioletka utopiła się na miejskiej plaży. Pożegnali ją białymi różami

Pogrzeb 11-letniej Wioletki w Wąbrzeźnie

- Wioletka pokazała nam jakie piękne jest życie, jakie jest cudowne - mówił podczas kazania ksiądz który odprawiał mszę pogrzebową. W tym czasie w kościele panowała grobowa cisza. Od czasy do czasu było tylko słychać szloch rodziców i rodzeństwa Wioletki.

Słowa kapłana powiedziały wszystkim, jakie kruche jest życie. Jak szybko możemy je stracić. Koledzy i koleżanki 11-letniej dziewczynki, którzy jeszcze w zeszłym tygodniu bawili się razem z Wioletką, razem pływali w jeziorze, nie mogli powstrzymać płaczu.

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W Wąbrzeźnie (kujawsko-pomorskie) plaża nad Jeziorem Zamkowym jest ładna. Przypomnijmy - 30 czerwca tego roku, nad jej brzegiem pojawiły się specjalistyczne służby. Wszystko za sprawą koleżanek 11-letniej Wioli. To one zaczęły krzyczeć, że ich koleżanka weszła z nimi do wody, a teraz jej nie ma.

Około godziny po zgłoszeniu, nurkom udało się wydobyć nieprzytomna dziewczynkę na brzeg jeziora. Reanimowali ją. Wiola zaczęła oddychać. Trafiła do szpitala dziecięcego w Toruniu. Tam zmarła po kilku godzinach.

Policja o zdarzeniu. Trwa prokuratorskie śledztwo

- Na plaży nie ma ratownika - powiedział nam podkomisarz Krzysztof Świerczyński, rzecznik prasowy wąbrzeskiej policji. - Wiemy na pewno, że 11-latka na plaży była ze swoją 13-letnią koleżanką. Nie wiemy czy była pod opieką osoby pełnoletniej. Na razie stan psychicznym jej rodziców nie pozwala na rozmowę z nimi - dodaje

Mieszkańcom Wąbrzeźna trudno pogodzić się ze śmiercią 11-letniej dziewczynki. Nie rozumieją dlaczego żywioł zebrał swoje żniwo na miejskiej plaży. Do sprawy odniósł się m.in. burmistrz Tomasz Zygnarowski, który odpowiedział na zarzuty o oszczędzaniu na ratownikach.

W tej sprawie prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Dziewczynkę pochowano w białej trumience. Ci którzy towarzyszyli w jej ostatniej drodze jakby się umówili. Na pogrzeb przyszli z białymi kwiatami. Do sprawy będziemy wracać, a rodzinie i przyjaciołom Wioletki składamy wyrazy współczucia.

Fotorelacja z przejmującego pogrzebu: Biała trumna i białe kwiaty - tak Wąbrzeźno żegnało Wioletkę, która utonęła w jeziorze

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