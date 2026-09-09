Ważna ulica w centrum Torunia zostanie zamknięta! Utrudnienia potrwają 4 godziny

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-09-09 9:16

Ważny komunikat Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. W najbliższą sobotę (12 września 2026) w godzinach od 15:00 do 19:00, Bulwar Filadelfijski na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ul. Łaziennej zostanie zamknięty dla ruchu. Ma to związek z zaplanowanym na ten dzień wydarzeniem motoryzacyjnym. Szczegóły w tekście.

Majówka w Toruniu. Mieszkańcy ruszyli m.in. na Bulwar Filadelfijski
Autor: Piotr Lampkowski / Super Express Bulwar Filadelfijski w Toruniu

Toruń: Czasowe zamknięcie Bulwaru Filadelfijskiego. Jest komunikat MZD

Rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu z wyprzedzeniem poinformowała o utrudnieniach w centrum grodu Kopernika. Utrudnienia mają związek z pierwszym w grodzie Kopernika zlotem Vesp, na który przyjedzie około 80 uczestników z całej Polski. 

- Organizatorem pierwszego zlotu jest Vespa Klub Toruń, zrzeszający pasjonatów tej marki i prowadzący wiele różnorodnych aktywności na terenie naszego miasta. Wydarzenie zostało objęte patronatem Prezydenta Miasta Torunia oraz Metropolii Toruńskiej. Przez cały weekend nie zabraknie wspólnych przejazdów, konkursów i dobrej zabawy. Jednym z najciekawszych punktów wydarzenia będzie Rajd Metropolitarny po przepięknych terenach Metropolii Toruńskiej. Uczestnicy odwiedzą wiele ciekawych miejsc na mapie, między innymi winnice, Golub-Dobrzyń, Kikół i inne wyjątkowe zakątki regionu - wyjaśnia w komunikacie Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka MZD.

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Kulminacją wydarzenia będzie sobotni, kolorowy korowód Vesp, który wyruszy o godzinie 16:00. To właśnie dlatego czasowe zamknięcie Bulwaru Filadelfijskiego zaplanowano na wspominane na początku tekstu godziny. Skutery przejadą przez Rudak, Rubinkowo, Kaszczorek, Mokre, Starówkę i Bydgoskie Przedmieście, a około godz. 17:00 dotrą na Bulwar Filadelfijski.

- Tam będzie można z bliska obejrzeć wszystkie Vespy, porozmawiać z ich właścicielami i poczuć prawdziwy klimat włoskiego Dolce Vita. Na zakończenie zaprosimy również na wspólny poczęstunek tortem przygotowanym z okazji 80. rocznicy powstania Vespy – jednej z najbardziej rozpoznawalnych włoskich ikon stylu. To pierwszy zlot Vesp organizowany w Toruniu i mamy nadzieję, że nie ostatni. Chcielibyśmy, aby to wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz toruńskich imprez i co roku przyciągało do miasta kolejnych miłośników tych wyjątkowych skuterów - podsumowuje Agnieszka Kobus-Pęńsko.

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