Zamiast wydawać 500 zł na prostowanie włosów u fryzjera, wymieszałam 3 składniki i nałożyłam je na włosy. Spuszone pasma stały się gładkie i lśniące. Domowa maseczka na włosy

Zapomnij o drogich zabiegach keratynowych! Odkryj sekret gładkich i lśniących włosów, który znany był już naszym babciom i nie wymaga wizyty u fryzjera.

Zaledwie trzy naturalne składniki wystarczą, aby przygotować domową maskę, która natychmiast odżywi i wygładzi Twoje pasma.

Sprawdź, jak prosto wykonać ten zabieg i przekonaj się, dlaczego ta prosta receptura to prawdziwy hit dla zdrowych i błyszczących włosów, który działa cuda.

Domowa maska na włosy z trzech naturalnych składników. Wygładzi je i odżywi

Każda kobieta pragnie, aby jej włosy były gładkie i lśniące. Niestety często, aby uzyskać taki efekt, trzeba je wymodelować i zastosować silne kosmetyki do stylizacji. Oczywiście istnieje możliwość skorzystania z profesjonalnego zabiegu keratynowego prostowania włosów, jednak ten kosztuje nawet 500 złotych. Jak zatem wygładzić włosy i sprawić, że będą lśniące? Prawda jest taka, że już nasze babcie, które miały utrudniony dostęp do profesjonalnych kosmetyków, wiedziały, że naturalne i domowe maski do włosów mogą sprawić, że włosy będą piękne. I zapewne tej tajemnicy jedwabiście gładkich włosów nie zdradzi Ci żaden fryzjer, ale wystarczy zastosować domową maskę wygładzającą z trzech składników, a efekt zobaczysz niemal od razu. Potrzebujesz: cytryny, oliwy z oliwek i żółtka jaja.

Zamiast wydawać 500 zł na prostowanie włosów u fryzjera, wymieszałam 3 składniki i nałożyłam je na włosy

Niestety szorstkie, matowe, łamliwe i trudne do rozczesania kosmyki to zmora wielu kobiet. O ile przyczyn przesuszonych włosów jest wiele - od błędów pielęgnacyjnych, po choroby, które negatywnie wpływają na kondycję pasm, to pamiętajmy, że jedną z podstawowych zasad w pielęgnacji włosów jest ich odżywienie. W tym celu stosujemy maski i odżywki, które mają poprawić kondycję kosmyków. Oczywiście jak już wspomniałam nieocenionym sposobem na wygładzenie pasm jest trzyskładnikowa domowa maska na włosy. Jak ją zrobić? W miseczce wymieszaj: 1 żółtko jajka, 2 łyżki oliwy z oliwek oraz 1 łyżkę świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Nałóż powstałą mieszankę na włosy, trzymaj przez 15–20 minut, a następnie spłucz letnią wodą i umyj głowę łagodnym szamponem.

Maska na włosy z cytryny, żółtka i oliwy. Jak działa na pasma?

Maska na włosy z żółtka jaja, oliwy z oliwek i soku z cytryny to popularny domowy zabieg, który działa na włosy na kilka sposobów, dzięki unikalnym właściwościom każdego składnika.Żółtko jaja jest bogate w białka, które mogą pomóc wzmocnić włosy, odbudować uszkodzone pasma i zmniejszyć ich łamliwość. Dodatkowo zawiera ono kwasy tłuszczowe i lecytynę, czyli naturalne emolienty, które intensywnie nawilżają włosy, nadają im miękkość, gładkość i blask. Lecytyna działa jako środek kondycjonujący, wygładzając łuski włosa. Oliwa z oliwek to doskonały naturalny środek nawilżający. Kwasy tłuszczowe penetrują łodygę włosa, dostarczając głębokiego nawilżenia od wewnątrz, a także tworzą na powierzchni włosa ochronną warstwę, która zapobiega utracie wilgoci. Z kolei kwaśne pH soku z cytryny pomaga zamknąć łuski włosa, co sprawia, że włosy stają się gładsze, bardziej błyszczące i mniej podatne na puszenie. Sok z cytryny pomaga również usunąć nadmiar sebum, martwe komórki skóry i nagromadzone produkty do stylizacji, odblokowując mieszki włosowe. Może to pomóc w walce z łupieżem i nadmiernym przetłuszczaniem się włosów.

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