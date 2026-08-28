Jak pozbyć się przetłuszczających się włosów? Metoda rezygnacji z szamponu na rzecz tego proszku zyskuje coraz większą popularność

Rosnąca popularność naturalnych metod pielęgnacji włosów skłania do poszukiwania alternatyw dla szamponów zawierających kontrowersyjne substancje, takie jak SLS i SLES.

Mąka żytnia, dzięki naturalnym saponinom i skrobi, stała się hitem w domowym myciu włosów, obiecując skuteczne oczyszczenie i redukcję sebum.

Zanim jednak sięgniesz po ten naturalny sposób, poznaj ukryte pułapki i ostrzeżenia ekspertów – czy to rozwiązanie jest dla Ciebie bezpieczne i odpowiednie?

Co zamiast szamponu do mycia włosów? Sposób z mąką ziemniaczaną

Czy klasyczny, kupny szampon można zastąpić naturalnymi sposobami? W ostatnim czasie coraz więcej osób szuka domowych alternatyw dla kupnych kosmetyków. W przypadku pielęgnacji skóry głowy i włosów panuje przekonanie, że dedykowane do tego kosmetyki zawierają pewne substancje, które mogą nam szkodzić. Mowa przede wszystkim o SLS i SLES. Są to syntetyczne substancje szeroko wykorzystywane w kosmetyce, które służą do odtłuszczania oraz mycia. Co ciekawe, SLS oraz SLES znajdziemy te tylko w produktach do włosów, ale także w pastach do zębów, środkach wybielających oraz w detergentach do prania. W ostatnim czasie wiele osób przekonuje, że są one szkodliwe i mogą prowadzić do problemów skórnych. W rzeczywistości obie te substancje nie są naukowo traktowane jako niebezpieczne i nie ma potrzeby całkowitej rezygnacji z nich. Eksperci wskazują jednak, że osoby z atopią, alergiami czy innymi problemami skórnymi faktycznie mogą odczuwać negatywne działanie SLS oraz SLES w postaci przesuszeń czy podrażnień. W takich sytuacjach zaleca się korzystanie z bardziej naturalnych metod.

Jednym z naturalnych sposobów na naturalne mycie włosów jest maką żytnia. W ostatnim czasie rozwiązanie to stało się bardzo popularne. Czy jednak faktycznie działa? Mycie włosów mąką żytnią ma swoje naukowe podstawy. Mąka zawiera naturalne saponiny i skrobię, które wykazują właściwości oczyszczające. Redukują sebum, a także pozostawiają włosy czyste i miękkie. Włosy umyte mąką są bardziej sypkie i łatwiej się rozczesują. U nasady są bardziej uniesione, a włosy na długości się mniej przetłuszczają. Nie jest jednak to metoda, która sprawdzi się u każdego. Przede wszystkim kontakt mąki ze skórą głowy może powodować reakcje alergiczne. Dodatkowo wypłukanie mąki z włosów jest uciążliwe i wymaga więcej czasu niż w przypadku klasycznego szamponu. Oznacza to, że resztki mąki mogą zostać na skórze głowy i prowadzić do rozwoju zarazków. Mycie włosków mąką nie jest również zalecane osobom z problemami skórnymi, takimi jak łupież.

Jak myć włosy mąką żytnią?

Do miski nasyp około 3 łyżki mąki i dodaj 3/4 szklanki ciepłej wody. Całość dokładnie wymieszaj. Powinna postać jednolita mieszanka o konsystencji kisielu. Unikaj nierozpuszczonych grudek, które mogą przyklejać się do włosów. Rozwór wetrzyj w mokre włosy i postępuj tak, jak w przypadku mycia szamponem. Delikatnie wetrzyj w skórę głowy i we włosy po długości. Dokładnie spłucz wszystko. Mąką może się nieco trudniej rozpuszczać dlatego też lepiej powtórz tą czynność dwukrotnie. Na koniec dodaj ulubioną odżywkę, aby włosy stały się bardziej gładkie i lśniące.

Czy mycie włosów mąką żytnią jest bezpieczne?

Choć naturalne sposoby pielęgnacji włosów oraz skóry zyskują na popularności to eksperci pozostają sceptyczni. Trycholodzy podkreślają, że choć zastosowanie mąki do mycia włosów może mieć swoje naukowe podstawy, to nie zostało nigdy pod tym kątem dokładnie przebadane. - Jest dużo kontrowersji wokół tego tematu. [...] Mąka żytnia była używana kiedyś, gdy nie mieliśmy leków i suplementów. Pamiętajmy, że naturalne środki nie mają zestandaryzowanych badań, bo ktoś może użyć ich więcej lub mniej. To też może wywołać problemy skórne - powiedziała trycholożka Magdalena Szymczak na antenie Dzień Dobry TVN.

7