Jasnoniebieskie jeansy wide leg z Pepco. W całości z bawełny za 60 złotych

Sklepy Pepco wprowadziły do sprzedaży jasnoniebieskie jeansy w fasonie wide leg, które idealnie trafiają w obecne trendy i gwarantują ogromną swobodę.

Dzięki klasycznej barwie oraz szerokim nogawkom spodnie dają możliwość tworzenia nieskończonej liczby stylizacji, zarówno tych luźnych, jak i wyjściowych.

Ogromną zaletą tego modelu jest jego materiał – producent użył w stu procentach naturalnej bawełny, co zdecydowanie podnosi wygodę użytkowania.

Spodnie kosztują dokładnie 60 złotych, a na sklepowych półkach znajdziemy kilka wariantów, co czyni je doskonałą opcją na co dzień.

Ten model przyciąga wzrok przede wszystkim ze względu na swój modny i szeroki krój. Styl wide leg od wielu miesięcy podbija serca klientek i absolutnie nie zanosi się na to, by miał szybko opuścić modowe wybiegi oraz ulice miast. Luźne nogawki gwarantują pełną swobodę w trakcie chodzenia, a dodatkowo nadają całej stylizacji niezwykle nowoczesnego oraz lekkiego charakteru. Propozycja dyskontu Pepco charakteryzuje się jasnoniebieskim odcieniem, przez co może stanowić doskonałą i bazową część damskiej garderoby. Taka barwa perfekcyjnie odnajduje się w zestawieniach wiosennych i letnich, jednak bez problemu można ją wykorzystać podczas chłodniejszych, jesiennych i zimowych dni, dodając do spodni masywny sweter, ciepłą kurtkę bądź elegancki płaszcz.

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Fundamentalnym plusem opisywanych jeansów pozostaje ich materiałowy skład. Z dołączonej do produktu metki jasno wynika, że spodnie uszyto w stu procentach z naturalnej i doskonale oddychającej bawełny. Taka informacja z pewnością ucieszy klientów, którzy w trakcie wizyty w galerii handlowej patrzą nie tylko na estetykę odzieży, ale sprawdzają także rodzaj zastosowanych włókien. Bawełna charakteryzuje się tym, że pozwala skórze swobodnie oddychać i jest niezwykle popularnym surowcem przy produkcji codziennych ubrań. W kontekście spodni jeansowych taki materiał przekłada się na ogromny komfort w trakcie noszenia. Kiedy połączymy przewiewną tkaninę z szerokimi nogawkami, otrzymujemy odzież, która świetnie sprawdzi się u osób unikających mocno przylegających do ciała rzeczy.

Spodnie jeansowe wide leg w sklepach Pepco

Niesamowity komfort to zresztą jedna z najważniejszych zalet fasonu typu wide leg. W odróżnieniu od mocno opiętych rurek, tego rodzaju spodnie nie przylegają do ciała i gwarantują mnóstwo luzu w trakcie codziennego poruszania się lub dłuższego siedzenia. Równocześnie odpowiednie dobranie dodatków i góry ubioru sprawia, że całość potrafi wyglądać szalenie kobieco i po prostu zjawiskowo.

Prezentowany model z Pepco posiada również standardowe kieszenie z tyłu oraz tradycyjne zapięcie z przodu, co pozwala na utrzymanie uniwersalnego i ponadczasowego wyglądu. Są to spodnie, które bez najmniejszego trudu można wkomponować w niezobowiązujące, domowe outfity, a także w zdecydowanie bardziej dopracowane zestawienia.

Jasnoniebieskie jeansy z szerokimi nogawkami otwierają przed nami niemal nieograniczone możliwości stylizacyjne. Najszybszym i sprawdzonym rozwiązaniem jest dobranie do nich klasycznego, jednokolorowego T-shirtu, sportowych butów i małej, podręcznej torebki. Jeżeli natomiast zależy nam na osiągnięciu bardziej kobiecego rezultatu, wystarczy zestawić te spodnie z dopasowanym topem, krótko ściętym kardiganem lub elegancką koszulą, którą częściowo wsuniemy za pasek.

Za ten konkretny model zapłacimy w sklepie równo 60 złotych, co w przypadku odzieży wykonanej całkowicie z naturalnej bawełny i wpisującej się w najgorętsze trendy tego sezonu, stanowi wyjątkowo atrakcyjną ofertę cenową. Producent przygotował jeansy w przedziale rozmiarowym od 34 do 44, dlatego każda zainteresowana osoba znajdzie na wieszaku odpowiedni dla siebie wariant.