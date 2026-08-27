Śródziemnomorska recepta na zdrową skórę. Dlaczego mieszkańcy południa Europy od lat inspirują ekspertów od zdrowego starzenia?

To nie kolejna moda ani zestaw kosmetycznych trików. To filozofia oparta na przekonaniu, że kondycja skóry jest odzwierciedleniem codziennych nawyków. Znaczenie mają nie tylko stosowane kosmetyki, ale również sposób odżywiania, aktywność fizyczna, sen, kontakt z naturą oraz świadome korzystanie ze słońca.

Nieprzypadkowo właśnie dieta śródziemnomorska od lat uznawana jest za jeden z najlepiej przebadanych modeli żywienia wspierających zdrowie i długowieczność. Coraz częściej podobne podejście przenoszone jest również na pielęgnację skóry.

Co wyróżnia śródziemnomorski styl dbania o skórę?

Słońce jest częścią codzienności, ale nie oznacza rezygnacji z ochrony

W krajach śródziemnomorskich ekspozycja na promieniowanie słoneczne jest znacznie większa niż w Europie Środkowej. Dlatego ochrona skóry nie jest traktowana jako sezonowy obowiązek, ale jako element codziennej higieny.

Antyoksydanty na talerzu

Warzywa, owoce, oliwa z oliwek, ryby, orzechy i świeże zioła dostarczają składników, które pomagają ograniczać stres oksydacyjny – jeden z procesów odpowiedzialnych za przedwczesne starzenie organizmu, również skóry.

Równowaga zamiast pośpiechu

Jednym z wyróżników śródziemnomorskiego stylu życia jest większa uważność na codzienną równowagę. Wspólne posiłki, czas spędzany z rodziną i przyjaciółmi, aktywność na świeżym powietrzu oraz chwile odpoczynku pomagają ograniczać przewlekły stres, który coraz częściej uznawany jest za jeden z czynników wpływających również na kondycję skóry.

Jak przełożyć śródziemnomorską filozofię na codzienną pielęgnację?

Świadomy styl życia warto uzupełnić o pielęgnację, która odpowiada na wyzwania współczesnego środowiska i wspiera skórę zarówno w ciągu dnia, jak i podczas nocnej regeneracji.

Na dzień Sesderma rekomenduje Repaskin Invisible Fluid SPF50+ ultralekki fluid zapewniający bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB. Dzięki technologii SHIELD-SYSTEM nie tylko chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego, ale również wspiera jej naturalne mechanizmy obronne oraz pomaga ograniczać skutki stresu oksydacyjnego wywoływanego przez codzienną ekspozycję na czynniki środowiskowe. Lekka, szybko wchłaniająca się formuła sprawia, że doskonale sprawdza się jako element codziennej pielęgnacji - także pod makijażem i podczas upalnych dni.

Wieczorem warto postawić na regenerację. Odpowiedzią na tę potrzebę jest linia EXOSES, opracowana z wykorzystaniem zaawansowanych technologii inspirowanych naturalnymi procesami komunikacji i regeneracji skóry. EXOSES Serum intensywnie wspiera procesy odnowy, poprawiając jakość, jędrność i wygląd skóry. EXOSES krem pomaga odbudować jej kondycję, wzmacnia barierę ochronną oraz przywraca komfort i elastyczność, natomiast EXOSES Przeciwstarzeniowy kontur oczu i ust wspiera pielęgnację najbardziej wymagających obszarów twarzy, pomagając poprawić napięcie skóry, wygładzić drobne zmarszczki oraz przywrócić okolicy oczu i ust świeży, wypoczęty wygląd.

Śródziemnomorski styl życia pokazuje, że zdrowa i piękna skóra nie jest efektem jednego kosmetyku ani jednego zabiegu. To rezultat codziennych wyborów – zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, świadomego korzystania ze słońca oraz pielęgnacji, która chroni skórę w ciągu dnia i wspiera jej naturalną regenerację nocą.

To właśnie na tej filozofii od ponad 35 lat opiera swoje podejście Sesderma. Czerpiąc z doświadczenia hiszpańskiej dermatologii i odpowiadając na wyzwania klimatu śródziemnomorskiego, marka od lat rozwija innowacyjne rozwiązania, które pomagają skórze zachować zdrowie, odporność i dobrą kondycję na każdym etapie życia.

Autor: Sesderma/ Materiały prasowe