Zdrowe i nawilżone usta. Dlaczego tak wiele osób zapomina o pielęgnacji ust?

Suche, spierzchnięte i popękane usta to częsty problem. Pojawia się on szczególnie często jesienią i zimą kiedy temperatura za oknem spada. Wtedy nasze usta narażone są na szkodliwe czynniki zewnętrzne, dodatkowo częste oblizywanie warg sprawia, że problem się pogłębia. Ostatecznie usta mogą popękać, boleć i krwawić. Sposobów leczenia i pielęgnacji suchych ust jest wiele. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie regularnie kilku metod. Przede wszystkim należy pamiętać, by przed wyjściem z domu posmarować usta tłustą pomadką ochronną. Unikajmy kremów i pomadek, które w swoim składzie mają dużo wody, choć dobrze nawilżają to podczas wyjścia, zwłaszcza kiedy za oknem mróz, takie kosmetyki mogą sprzyjać przesuszaniu się ust. Na jakiś czas warto również zrezygnować z szminek i pomadek, zwłaszcza tych matowych. Często sprzyjają one wysuszaniu warg co tylko może sprawić, że problem będzie narastał.

Warto zrozumieć, dlaczego usta są tak podatne na przesuszenie. W przeciwieństwie do reszty skóry, wargi posiadają bardzo cienką warstwę ochronną i niemal całkowicie pozbawione są gruczołów łojowych, które produkują naturalne oleje. To sprawia, że są one mniej odporne na utratę wilgoci i bardziej narażone na działanie wiatru, mrozu czy słońca. Dodatkowo, nawyk oblizywania ust, choć wydaje się nawilżać, w rzeczywistości powoduje szybsze odparowywanie śliny, co tylko pogłębia problem suchości.

Przy pękających i suchych ustach szczególnie ważna jest ich regularna pielęgnacja. Należy pamiętać, by codziennie stosować kilka zabiegów, które poprawią kondycję ust. Przede wszystkim warto zaopatrzyć się w naturalne olejki, oraz wazelinę apteczną. Możemy również sięgnąć po produkty z naszej kuchni, dobrze nawilża zwykła oliwa z oliwek i olej kokosowy. Przy pielęgnacji suchych ust niezwykle ważne jest również regularne złuszczanie naskórka. Delikatny peeling stosowany raz na kilka dni, może pozbyć się martwego naskórka. Po takim zabiegu pamiętaj, by odpowiednio nawilżyć swoje wargi, dobrze sprawdzi się również w tym przypadku aloes i kosmetyki z nim składzie.

Drunk Elephant Plump-C™ Tripeptide Lippe Mask

Ultraregenerująca kuracja do stosowania o każdej porze, która ujędrnia i nawilża suche, spierzchnięte usta, sprawiając, że stają się miękkie, gładkie i pełniejsze.

Luksusowa mieszanka odżywczych olejów roślinnych i maseł, takich jak marula i shea, zapewnia głębokie, długotrwałe nawilżenie oraz przywraca ustom aksamitną miękkość. Witamina C i tripeptyd wspierają naturalną produkcję kolagenu, wygładzając drobne linie oraz zmarszczki. Silne przeciwutleniacze chronią przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i wolnych rodników.

Najważniejsze składniki:

Palmitoyl tripeptide-1 – syntetyczny tripeptyd znany pod nazwą Maxi-Lip. Wspiera naturalną produkcję kolagenu, nawilża usta oraz sprawia, że są one pełniejsze, bardziej jędrne i lepiej zarysowane.

Fosforan askorbylu magnezowego – pochodna witaminy C, silny przeciwutleniacz, który wspiera produkcję kolagenu i rozjaśnia przebarwienia skóry.

Olej z nasion zielonej herbaty – bogaty w kwasy tłuszczowe olej, zawierający silne przeciwutleniacze z grupy ksantyn (takie jak kofeina) oraz polifenole (w tym galusan epigallokatechiny – EGCG, epigallokatechinę i epikatechiny), które odgrywają kluczową rolę w ochronie skóry przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, zwłaszcza tych powstających pod wpływem promieniowania UV.

Autor: Drunk Elephant/ Materiały prasowe

Drunk Elephant Lippe Balm

Ujędrniający balsam do ust odżywiający wrażliwe usta.

Dzięki kompletnej mieszance bogatej w antyoksydanty oleju z awokado i marula balsam do ust Lippe dodaje ustom jędrności. Gęsty balsam zmiękcza i powiększa spierzchnięte lub wysuszone usta, zapewniając uśmiech tryskający młodością.

Najważniejsze składniki:

Olej z awokado intensywnie odżywia i zmiękcza szorstką i spierzchniętą skórę. Jest także doskonałym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, antyoksydantów i witamin: A, D i E.

Olej z nasion żurawiny bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminę E dostarcza niezbędnych składników odżywczych do uzyskania skóry tryskającej zdrowiem.

Olej marula z pierwszego tłoczenia łatwo wnika w skórę, zawiera antyoksydanty, omega-6 i omega-9 odżywiające usta i nadające blask.