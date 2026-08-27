Letnie ratowanie fryzury. Jak okiełznać puszenie się włosów w upalne i wilgotne dni?

Odpowiedzią na pytanie, jak okiełznać puszenie się włosów latem, jest spray Garnier Fructis Diamond Sleek. Wilgoć a włosy to zatem nie zawsze zależność, przez którą fryzura ma się wymknąć spod kontroli. Kosmetyki na puszenie włosów, takie jakie Diamond Sleek, zostały stworzone właśnie po to, żeby rozwiązać problem. Ich stosowanie każdorazowo dba o to, żeby puszenie się włosów latem dostało bilet w jedną stronę. Jeden problem z głowy!

Kosmetyk na puszenie się włosów latem

W wakacyjnych miesiącach wilgotność powietrza w Polsce przeważnie jest dość wysoka, co w duecie z upałami sprawia, że łuski włosów rozchylają się. To natomiast prowadzi do pojawienia się tzw. siana na głowie. Włosy tracą gładkość, stają się suche, matowe, a do tego jeszcze niesforne. Formuła Diamond Sleeka od Garnier stanowi odpowiedź na wszystkie z tych problemów. Redukuje puszenie się nawet przy bardzo wysokiej wilgotności. Otula ona włókna włosów, wygładza je oraz wzmacnia odbijanie się światła pod każdym kątem dla zapewnienia diamentowego blasku.

Jak działa spray na puszące się włosy?

Spray wygładzająco-nabłyszczający Garnier Fructis Diamond Sleek to rozwiązanie dla włosów puszących się i matowych, które pozwala uzyskać efekt diamentowego blasku i wygładzenia w domowych warunkach za sprawą innowacyjnej formuły.

Technologia i składniki aktywne: Diamond Sleek to więcej niż stylizacja – to zaawansowana technologia, która aktywuje się pod wpływem ciepła suszarki. Formuła produktu bazuje na:

8% [Keratin Smoothing Complex + Argan Oil]: Połączenie roślinnej keratyny (Vegetal Keratin) pozyskiwanej z pszenicy, kukurydzy i soi z olejkiem arganowym. Keratyna roślinna naśladuje naturalną strukturę włosa, zapewniając mu wzmocnienie, podczas gdy olejek arganowy dostarcza niezbędnego odżywienia.

Waterproof Technology: Innowacyjna technologia wykorzystująca polimery, które pod wpływem ciepła tworzą na włosach trwałą, hydrofobową powłokę. Uszczelnia ona każde pasmo, blokując dostęp wilgoci i wyrównując powierzchnię włosa dla maksymalnego odbicia światła.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Pełny protokół wygładzający Keratin Sleek: Dla uzyskania najlepszych rezultatów, spray Diamond Sleek należy stosować jako dopełnienie pełnej rutyny Fructis Keratin Sleek:

Mycie: Szampon Keratin Sleek (oczyszczenie i wstępne wygładzenie). Pielęgnacja: Odżywka lub Maska Keratin Sleek (intensywne wygładzenie włókna włosa). Stylizacja: Diamond Sleek Spray aplikowany na wilgotne włosy przed suszeniem suszarką.