Majtki z wysokim stanem wróciły, ale nie każdej służą

Co realnie daje wysoki stan?

Główna zaleta jest banalna i praktyczna: bielizna przestaje się zsuwać. Klasyczne figi kończą się mniej więcej tam, gdzie brzuch jest najszerszy, więc przy każdym schyleniu i siadaniu guma zjeżdża w dół i roluje się pod brzuchem. Pas poprowadzony wyżej ma się o co oprzeć i zostaje na miejscu.

Druga rzecz to gładka linia pod ubraniem. Wysoki stan likwiduje przejście między krawędzią majtek a pasem spodni, czyli miejsce, w którym pod cienką tkaniną najczęściej rysuje się zagięcie. Producent tłumaczy to wprost przy modelu Paola Invisible Skin: brak bocznych szwów w połączeniu z wysokim stanem ma zapobiegać odznaczaniu się bielizny pod dopasowanymi ubraniami.

Trzecia, rzadziej wymieniana, to koniec z odciskami gumy na skórze po całym dniu w pozycji siedzącej. Szerszy pas rozkłada nacisk na większej powierzchni zamiast wbijać się w jednej linii - i to jest zaleta odczuwalna dla każdej sylwetki, niezależnie od tego, czy zależy jej na efekcie modelującym.

Komu ten krój nie posłuży?

Tu zaczyna się część, którą sklepy pomijają. Wysoki stan nie sprawdza się u kobiet z wyraźnie zaznaczonym brzuchem górnym, czyli powyżej pępka. Pas kończący się w tym miejscu podwija się przy siadaniu i tworzy fałdę dokładnie tam, gdzie miał wygładzać. Efekt jest odwrotny do zamierzonego i widać go nawet pod luźniejszą bluzką.

Drugi przypadek to krótki tors. Przy niewielkiej odległości między biodrem a żebrami wysoki stan potrafi kończyć się tuż pod biustem i wtedy zaczyna kolidować z biustonoszem, zamiast z nim współpracować. Sensowniejszym wyborem bywa wtedy krój z podwyższonym, a nie wysokim stanem - w ofercie występuje między innymi jako model Cherry.

Trzecia sytuacja to upały. Mocniej zabudowane modele modelujące są z natury cieplejsze i mniej przewiewne, więc przy noszeniu przez cały dzień w wysokiej temperaturze łatwiej o dyskomfort. Na lato rozsądniejsze są cieńsze wersje bawełniane, a modele o mocniejszym działaniu warto zostawić na konkretne okazje.

Bawełna, poliamid czy model modelujący?

W majtkach z wysokim stanem występują trzy różne grupy i mylenie ich jest najczęstszym błędem zakupowym.

Pierwsza to modele bawełniane, jak Thalia Cotton - bawełna z dodatkiem elastanu, oddychająca, do codziennego noszenia. Nie mają działania modelującego i nie taka jest ich rola. Druga grupa to modele z przędzy poliamidowej, jak Thalia Softi, wykończone szeroką, bezuciskową gumką i cięte laserowo. To wybór pod dopasowane ubrania, gdzie liczy się brak widocznej krawędzi.

Trzecia grupa to bielizna faktycznie modelująca - Shape Line za 99,90 zł czy High Waist Bikini Classic za 119,90 zł. Różnica w cenie wobec podstawowych modeli za 39,90 zł jest trzykrotna i wynika z gęstszej, mocniej pracującej dzianiny, a nie z kroju. Jeśli szukasz wyraźniejszego efektu, warto porównać je z szerszą bielizną wyszczuplającą, bo część zadań lepiej wykonują inne fasony.

Warto też zwrócić uwagę na detal, który rzadko trafia do poradników: klin antybakteryjny, obecny między innymi w modelach Panty Correct i Paola. Przy bieliźnie noszonej po kilkanaście godzin dziennie to rozwiązanie bardziej praktyczne niż większość deklaracji o modelowaniu.

Jak dobrać rozmiar, żeby to działało?

Zaniżanie rozmiaru w nadziei na mocniejszy efekt to najczęstszy błąd i daje dokładnie odwrotny rezultat. Za ciasny pas wypycha tkankę powyżej swojej krawędzi i tworzy wałek widoczny pod ubraniem - czyli problem, którego wysoki stan miał nie tworzyć. Za luźne majtki z kolei rolują się i zsuwają, tracąc jakikolwiek efekt.

Rozmiarówka w tej kategorii sięga od XS do 3XL, więc jest realna przestrzeń na precyzyjne dopasowanie zamiast kompromisu. Punktem odniesienia powinien być obwód bioder, nie talii - to biodra utrzymują majtki na miejscu, a górna część i tak się dopasuje.

Test jest prosty: usiądź w nich i pochyl się do przodu. Jeśli pas podwija się już przy pierwszym skłonie, w ciągu dnia będzie robił to samo. Jeśli zostaje na miejscu, rozmiar i wysokość są dobrane prawidłowo.

Co założyć pod obcisłą sukienkę?

Pod cienką, dopasowaną tkaninę najlepiej działają modele bezszwowe albo cięte laserowo, gdzie krawędź jest płaska i nie tworzy linii. Koronkowe fasony, jak Daisy, są ładne i sprawdzają się pod grubszymi materiałami, ale pod jedwabiem czy cienką dzianiną wzór odbije się na wierzchu.

Kolor jest ważniejszy, niż się wydaje. Pod jasną sukienką mniej widoczna jest bielizna w odcieniu zbliżonym do skóry niż biała - biel odbija światło inaczej niż tkanina wierzchnia i rysuje wyraźniejszy kontur. Dlatego modele w odcieniach nude, jak Sensual Skin czy High Waist Bikini Classic w wersji beżowej, są pod tym względem bezpieczniejsze od śnieżnobiałych.

Ostatnia zasada dotyczy warstw. Majtki modelujące z wysokim stanem i osobna bielizna wyszczuplająca założone razem nie sumują efektu, tylko tworzą dwie krawędzie zamiast jednej. Lepiej wybrać jeden, mocniej pracujący model, niż nakładać dwa słabsze.

Ile par realnie wystarczy?

W praktyce dwie kategorie. Bawełniane na co dzień, w kilku sztukach, bo to bielizna użytkowa i zużywa się najszybciej. Do tego jedna lub dwie pary bezszwowe albo modelujące na sytuacje, w których pod ubraniem nie może nic się odznaczać.

Kupowanie wyłącznie modeli modelujących jest kosztowne i niepraktyczne - są droższe, mniej przewiewne i nie mają przewagi w zwykły dzień w spodniach. Kupowanie wyłącznie bawełnianych kończy się szukaniem czegoś odpowiedniego wieczorem przed wyjściem.

Dostępne są też dwupaki, między innymi w linii Thalia i Q-Eko, co przy bieliźnie codziennej wychodzi taniej niż kupowanie pojedynczych sztuk.