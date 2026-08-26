Wyższy poziom oczyszczania skóry

Oczyszczanie dobrze dobrane
W świecie pielęgnacji coraz mniej chodzi o uniwersalne rozwiązania, bo każda skóra ma inny “temperament”, a czasem także gorszy dzień. LUNA™ 4 odpowiada na tę zmienność, oferując trzy tryby oczyszczania: delikatny, normalny i głęboki oraz aż 16 poziomów intensywności pulsacji T-Sonic™. Silikonowe wypustki pomagają usuwać zanieczyszczenia, sebum i pozostałości makijażu z porów, a według niezależnych badań klinicznych urządzenie usuwa 99 proc. tych zanieczyszczeń i jest 35 razy bardziej higieniczne niż szczotki z włosiem nylonowym.
Na tym jednak LUNA™ 4 nie kończy swojej pracy. Druga strona urządzenia służy do masażu ujędrniającego. Do dyspozycji są cztery procedury prowadzone w aplikacji FOREO For You oraz pięć manualnych wariantów masażu, ukierunkowanych m.in. na twarz, szyję, linię żuchwy czy okolice oczu. To właśnie ten duet - oczyszczanie i masaż - sprawia, że LUNA™ 4 jest czymś więcej niż elektryczną „szczoteczką do twarzy”.
LUNA™ 4 - trzy kolory, trzy potrzeby skóry
Najciekawszą cechą podstawowego modelu jest możliwość wyboru wersji dopasowanej do rodzaju cery więc nie chodzi tu wyłącznie o wybór kolor urządzenia, choć ten przy okazji potrafi być całkiem dobrym argumentem estetycznym.
- Fioletowa LUNA™ 4 Sensitive Skin została zaprojektowana z myślą o skórze wrażliwej, skłonnej do zaczerwienienia, suchości, swędzenia czy podrażnień. Ma cieńsze, delikatniejsze silikonowe wypustki, które pozwalają na łagodniejsze oczyszczanie. To propozycja dla skóry, która nie potrzebuje „mocniej”, tylko „mądrzej”.
- Pomarańczowa LUNA™ 4 Balanced Skin jest przeznaczona do skóry normalnej, zdrowej i dobrze zrównoważonej pod względem poziomu wody i sebum. Jej konstrukcja oferuje grubsze wypustki, które sprawdzają się w codziennym, dokładnym oczyszczaniu bez konieczności nadmiernego pobudzania skóry.
- Pistacjowa LUNA™ 4 Combination Skin powstała z myślą o cerze mieszanej, czyli takiej, która potrafi być jednocześnie sucha na policzkach i bardziej tłusta w strefie T. Grubsze silikonowe wypustki pomagają dokładniej oczyszczać obszary wymagające większej uwagi, pozostawiając możliwość regulowania intensywności pulsacji.
Wspólnym mianownikiem wszystkich trzech wersji pozostaje miękki silikon - w szczoteczkach LUNA™ 4 zastosowano wypustki o 17 proc. bardziej miękkie niż w urządzeniach poprzedniej generacji.
LUNA™ 4 Plus - oczyszczanie i odmładzanie
Jeśli klasyczna LUNA™ 4 stawia na oczyszczanie i masaż, LUNA™ 4 Plus dokłada do tego jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązania - łączy pulsacje T-Sonic™ z terapią światłem czerwonym i bliską podczerwienią oraz masażem wykorzystującym mikroprądy. Szczoteczka najpierw oczyszcza skórę, usuwając zanieczyszczenia, nadmiar sebum i pozostałości makijażu, następnie wykorzystuje tryb masażu, w którym mikroprądy są kierowane na wybrane obszary twarzy. Masaż wspiera “tonizowanie” mięśni twarzy i poprawę wyglądu skóry, zmniejsza widoczność drobnych linii i poprawia jędrność. Urządzenie wykorzystuje również czerwone światło LED i NIR, które wspomaga syntezę kolagenu i elastyny oraz silnie wspomaga pielęgnację anti-aging.
LUNA™ 4 Plus oferuje także regulację intensywności pulsacji i mikroprądów oraz programy prowadzone w aplikacji. W praktyce oznacza to domowy rytuał, który zaczyna się od dokładnego oczyszczenia, a kończy zabiegiem ukierunkowanym na wygląd i jędrność skóry.
LUNA™ 4 MEN - męska skóra ma swoje wymagania
Męska skóra jest grubsza, bardziej podatna na przetłuszczanie i przesuszenie, dlatego LUNA™ 4 MEN ma silikonowe wypustki dostosowane do bardziej wyrazistej struktury męskiej skóry i zarostu.
Pulsacje T-Sonic™ pomagają usuwać zanieczyszczenia, sebum i martwe komórki naskórka, a dokładne oczyszczenie przygotowuje skórę do golenia. To istotnezwłaszcza dla osób, które zmagają się z podrażnieniami czy wrastającymi włoskami. Urządzenie oferuje trzy poziomy oczyszczania – delikatny, normalny i głęboki – oraz masaż ujędrniający.
W badaniu konsumenckim 97 proc. użytkowników deklarowało gładsze golenie i bardziej miękką skórę, a 90 proc. - mniej podrażnień po goleniu i dłuższą żywotność ostrzy. To oczywiście wyniki deklarowane przez uczestników badania, a nie obietnica identycznego efektu dla każdego użytkownika.
Dobry duet - LUNA™ 4 i Micro-Foam Cleanser 2.0
Technologia działa najlepiej wtedy, gdy ma dobre towarzystwo. Do urządzeń LUNA™ 4 przeznaczona jest LUNA™ Micro-Foam Cleanser 2.0 - delikatna pianka oczyszczająca, która tworzy z pulsacjami T-Sonic™ duet nastawiony na dokładne i skuteczne, ale delikatne oczyszczanie. Formuła pianki zawiera m.in. aminokwasy, witaminę E i wąkrotkę azjatycką. Aminokwasy wspierają nawilżenie skóry, witamina E działa jako składnik antyoksydacyjny, a wyciąg z wąkrotki azjatyckiej jest znany z właściwości łagodzących i nawilżających. Produkt jest wegański, bezzapachowy, testowany dermatologicznie i przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry.