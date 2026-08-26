Wyższy poziom oczyszczania skóry

Oczyszczanie dobrze dobrane

W świecie pielęgnacji coraz mniej chodzi o uniwersalne rozwiązania, bo każda skóra ma inny “temperament”, a czasem także gorszy dzień. LUNA™ 4 odpowiada na tę zmienność, oferując trzy tryby oczyszczania: delikatny, normalny i głęboki oraz aż 16 poziomów intensywności pulsacji T-Sonic™. Silikonowe wypustki pomagają usuwać zanieczyszczenia, sebum i pozostałości makijażu z porów, a według niezależnych badań klinicznych urządzenie usuwa 99 proc. tych zanieczyszczeń i jest 35 razy bardziej higieniczne niż szczotki z włosiem nylonowym.

Na tym jednak LUNA™ 4 nie kończy swojej pracy. Druga strona urządzenia służy do masażu ujędrniającego. Do dyspozycji są cztery procedury prowadzone w aplikacji FOREO For You oraz pięć manualnych wariantów masażu, ukierunkowanych m.in. na twarz, szyję, linię żuchwy czy okolice oczu. To właśnie ten duet - oczyszczanie i masaż - sprawia, że LUNA™ 4 jest czymś więcej niż elektryczną „szczoteczką do twarzy”.

LUNA™ 4 - trzy kolory, trzy potrzeby skóry

Najciekawszą cechą podstawowego modelu jest możliwość wyboru wersji dopasowanej do rodzaju cery więc nie chodzi tu wyłącznie o wybór kolor urządzenia, choć ten przy okazji potrafi być całkiem dobrym argumentem estetycznym.

Fioletowa LUNA™ 4 Sensitive Skin została zaprojektowana z myślą o skórze wrażliwej, skłonnej do zaczerwienienia, suchości, swędzenia czy podrażnień. Ma cieńsze, delikatniejsze silikonowe wypustki, które pozwalają na łagodniejsze oczyszczanie. To propozycja dla skóry, która nie potrzebuje „mocniej”, tylko „mądrzej”.

Pomarańczowa LUNA™ 4 Balanced Skin jest przeznaczona do skóry normalnej, zdrowej i dobrze zrównoważonej pod względem poziomu wody i sebum. Jej konstrukcja oferuje grubsze wypustki, które sprawdzają się w codziennym, dokładnym oczyszczaniu bez konieczności nadmiernego pobudzania skóry.

Pistacjowa LUNA™ 4 Combination Skin powstała z myślą o cerze mieszanej, czyli takiej, która potrafi być jednocześnie sucha na policzkach i bardziej tłusta w strefie T. Grubsze silikonowe wypustki pomagają dokładniej oczyszczać obszary wymagające większej uwagi, pozostawiając możliwość regulowania intensywności pulsacji.

Wspólnym mianownikiem wszystkich trzech wersji pozostaje miękki silikon - w szczoteczkach LUNA™ 4 zastosowano wypustki o 17 proc. bardziej miękkie niż w urządzeniach poprzedniej generacji.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

LUNA™ 4 Plus - oczyszczanie i odmładzanie

Jeśli klasyczna LUNA™ 4 stawia na oczyszczanie i masaż, LUNA™ 4 Plus dokłada do tego jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązania - łączy pulsacje T-Sonic™ z terapią światłem czerwonym i bliską podczerwienią oraz masażem wykorzystującym mikroprądy. Szczoteczka najpierw oczyszcza skórę, usuwając zanieczyszczenia, nadmiar sebum i pozostałości makijażu, następnie wykorzystuje tryb masażu, w którym mikroprądy są kierowane na wybrane obszary twarzy. Masaż wspiera “tonizowanie” mięśni twarzy i poprawę wyglądu skóry, zmniejsza widoczność drobnych linii i poprawia jędrność. Urządzenie wykorzystuje również czerwone światło LED i NIR, które wspomaga syntezę kolagenu i elastyny oraz silnie wspomaga pielęgnację anti-aging.

LUNA™ 4 Plus oferuje także regulację intensywności pulsacji i mikroprądów oraz programy prowadzone w aplikacji. W praktyce oznacza to domowy rytuał, który zaczyna się od dokładnego oczyszczenia, a kończy zabiegiem ukierunkowanym na wygląd i jędrność skóry.

LUNA™ 4 MEN - męska skóra ma swoje wymagania

Męska skóra jest grubsza, bardziej podatna na przetłuszczanie i przesuszenie, dlatego LUNA™ 4 MEN ma silikonowe wypustki dostosowane do bardziej wyrazistej struktury męskiej skóry i zarostu.

Pulsacje T-Sonic™ pomagają usuwać zanieczyszczenia, sebum i martwe komórki naskórka, a dokładne oczyszczenie przygotowuje skórę do golenia. To istotnezwłaszcza dla osób, które zmagają się z podrażnieniami czy wrastającymi włoskami. Urządzenie oferuje trzy poziomy oczyszczania – delikatny, normalny i głęboki – oraz masaż ujędrniający.

W badaniu konsumenckim 97 proc. użytkowników deklarowało gładsze golenie i bardziej miękką skórę, a 90 proc. - mniej podrażnień po goleniu i dłuższą żywotność ostrzy. To oczywiście wyniki deklarowane przez uczestników badania, a nie obietnica identycznego efektu dla każdego użytkownika.

Dobry duet - LUNA™ 4 i Micro-Foam Cleanser 2.0

Technologia działa najlepiej wtedy, gdy ma dobre towarzystwo. Do urządzeń LUNA™ 4 przeznaczona jest LUNA™ Micro-Foam Cleanser 2.0 - delikatna pianka oczyszczająca, która tworzy z pulsacjami T-Sonic™ duet nastawiony na dokładne i skuteczne, ale delikatne oczyszczanie. Formuła pianki zawiera m.in. aminokwasy, witaminę E i wąkrotkę azjatycką. Aminokwasy wspierają nawilżenie skóry, witamina E działa jako składnik antyoksydacyjny, a wyciąg z wąkrotki azjatyckiej jest znany z właściwości łagodzących i nawilżających. Produkt jest wegański, bezzapachowy, testowany dermatologicznie i przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry.