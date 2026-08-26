Wraca najbardziej legendarna promocja Rossmanna. Od tego wszystko się zaczeło. 1+1 GRATIS

Makijażowe 1+1 GRATIS!

Przez zaledwie TRZY dni Rossmann zamienia się w prawdziwy raj dla fanek makijażu i pięknych paznokci. W drogeriach stacjonarnych oraz na Rossmann.pl czeka na Ciebie absolutnie wyjątkowa promocja: kup jeden produkt do makijażu lub lakier do paznokci, a drugi, tańszy (lub o równej wartości) otrzymasz GRATIS! Tak, dobrze czytasz! To idealna okazja, by podwoić swoje zapasy lub skusić się na coś zupełnie nowego.

Miksuj, łącz, eksperymentuj! Bez ograniczeń!

Najlepsze jest to, że możesz dowolnie miksować produkty! Potrzebujesz nowego podkładu i tuszu do rzęs? Proszę bardzo! Marzy Ci się odważna szminka i pasujący do niej lakier? Śmiało! W promocji znajdziesz tysiące kosmetyków – od baz pod makijaż, przez cienie do powiek, eyelinery, bronzery, rozświetlacze, aż po całą gamę lakierów do paznokci w najmodniejszych odcieniach. Puść wodze fantazji i stwórz swój wymarzony look!

Jak działa rabat 1+1? Kupując dwa produkty objęte promocją, cena tego tańszego zostanie odjęta od rachunku. Rabat jest naliczany proporcjonalnie do cen obu produktów, co oznacza, że finalnie oszczędzasz na obu! To sprytny sposób, by zyskać więcej za mniej.

Nie przegap! Daty są kluczowe!

Pamiętaj, że ta gorąca oferta nie będzie trwać wiecznie! Promocja obowiązuje w dniach 27-29 sierpnia 2026 roku. Ale uwaga! Liczy się również zasada "do wyczerpania zapasów". Najlepsze perełki znikają błyskawicznie, więc nie zwlekaj!

Twój czas na metamorfozę!

Czy to nowy sezon, nowa Ty? A może po prostu chcesz podnieść swój codzienny makijaż na wyższy poziom? Ta promocja to idealny pretekst, by zaszaleć! Złap swoje przyjaciółki, przygotuj listę zakupów i ruszaj na łowy do Rossmanna lub klikaj na Rossmann.pl. Pamiętaj, by szukać produktów oznaczonych promocją!