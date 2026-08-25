Wymieszaj z jogurtem i wklep w przebarwienia na dłoniach. Plamy starcze zaczną znikać dzień po dniu, a skóra odzyska blask młodości. Domowy sposób na plamy starcze

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-08-25 12:27

Przebarwienia widoczne po zewnętrznej stronie dłoni to najczęściej są tzw. plamy starcze, Pojawiają się pod wpływem promieni słonecznych, dlatego zazwyczaj dostrzegamy je właśnie pod koniec lata. A czym można usunąć plamy starcze z dłoni? Pomocny może być ten domowy sposób. Wymieszaj z jogurtem i wklep w przebarwienia na dłoniach, a przebarwienia zaczną znikać dzień po dniu.

Dłonie młodszej osoby trzymają dłoń starszej z widocznymi plamami starczymi. O pielęgnacji dłoni przeczytasz na SE.
Autor: Getty Images
  • Po letnim słońcu na dłoniach często pojawiają się plamy starcze, które choć niegroźne dla zdrowia, znacząco wpływają na estetykę i pewność siebie.
  • Istnieje prosty, domowy sposób na rozjaśnienie tych przebarwień.
  • Dowiedz się, jak przygotować tę miksturę, aby dzień po dniu przywrócić dłoniom młody i promienny wygląd.

Domowe sposoby na plamy starcze. Jak rozjaśnić przebarwienia na dłoniach?

Po wakacjach wiele osób zauważa na swojej skórze liczne przebarwienia. Najbardziej niepokoją nas plamy pojawiające się na dłoniach. Są to plamy starcze, zwane również plamami wątrobowymi lub soczewicowatymi. Pojawiają się głównie na dłoniach, twarzy i dekolcie i choć są niegroźna dla zdrowia, to jednak mogą być przyczyną kompleksów i obniżać pewność siebie. Nie jest żadną tajemnicą fakt, że skóra dłoni bez widocznych przebarwień wygląda promiennie i młodo. Dlatego kluczową zasadą w pielęgnacji skóry dojrzałej jest ochrona jej przed działaniem promieni słonecznych. To niestety one powodują szybsze starzenie się skóry i w efekcie uwidaczniają się na niej przebarwienia. A jak zredukować plamy starcze na dłoniach? Można w tym celu skorzystać z profesjonalnych usług dostępnych w gabinetach kosmetycznych, które pomogą rozjaśnić przebarwienia skórne. Jednak wiele pań chwali sobie domowe sposoby na plamy starcze, które przy regularnym stosowaniu również przynoszą dobre efekty.

Wymieszaj z jogurtem i wklep w przebarwienia na dłoniach. Zaczną znikać dzień po dniu

Wiele osób szuka w sieci odpowiedzi na pytanie, jak pozbyć się plam starczych z dłoni domowym sposobem. Tu pomocna może być domowa maska rozjaśniająca przebarwienia skórne z jogurtu naturalnego i soku z cytryny. Wymieszaj sok z jednej z cytryny ze 150 ml jogurtu naturalnego i nałóż na oczyszczoną skórę dłoni na około 20 minut. Po tym czasie spłucz wodą. Zabieg warto powtarzać co 3 dni, a z czasem zauważysz, że skóra staje się promienna, odmłodzona i bez widocznych przebarwień. Wynika to z faktu, że cytryna zawiera kwas cytrynowy, który działa rozjaśniająco na skórę. Z kolei jogurt dzięki zawartemu w nim kwasowi mlekowemu działa na skórę złuszczająco i nawilżająco. Dzięki takiej maseczce plamy starcze na dłoniach staną się z czasem mniej widoczne.

Jak chronić skórę dłoni przed powstawaniem plam starczych?

Bardzo ważna w pielęgnacji skóry dojrzałej jest ochrona jej przed działaniem promieni słonecznych. To niestety one powodują szybsze starzenie się skóry i w efekcie uwidaczniają się na niej przebarwienia. Dlatego w miarę możliwości unikaj przebywania na słońcu i przez cały rok stosuj kremy z filtrem przeciwsłonecznym na odsłonięte miejsca na ciele. Unikaj także stosowania agresywnych kosmetyków i zabiegów, które mogą podrażnić skórę i pogorszyć stan plam starczych.

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