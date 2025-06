Utrzyj i wymieszaj z olejkiem, a potem nałóż na plamy starcze. Przebarwienia znikną dzień po dniu, a skóra odmłodnieje. Sposób na plamy starcze

Utrzyj i wymieszaj z olejkiem, a potem nałóż na plamy starcze

Plamy starcze pojawiające się na ciele są powodem kompleksów u wielu osób. Zwane są również plamami wątrobowymi lub soczewicowatymi. Jak wyglądają plamy starcze? To niewielkie, płaskie przebarwienia skóry, które pojawiają się z wiekiem, głównie na obszarach narażonych na działanie promieni słonecznych, takich jak twarz, dłonie, ramiona i dekolt. Główną przyczyną powstawania plam starczych jest długotrwała ekspozycja na promieniowanie UV. Najczęściej pojawiają się po 40. roku życia, a narażone na ich powstawanie są osoby o jasnej karnacji.

Jednak choć mogą pojawić się na skórze wskutek naturalnych procesów jej starzenia, to są powodem kompleksów u wielu osób, które zastanawiają się jak pozbyć się plam starczych i czy można to zrobić stosując domowe sposoby? Okazuje się, że wystarczy przygotować domową maseczkę rozjaśniającą przebarwienia, aby powoli usunąć plamy starcze z naszej skóry. Utrzyj ten składnik i wymieszaj go z olejkiem, a potem nałóż na miejsca na skórze, na których widać przebarwienia, a będą coraz mniej widoczne.

Domowy sposób na plamy starcze. Jak przygotować maseczkę?

Zazwyczaj plamy starcze są nieszkodliwe i nie wymagają leczenia. Jednak dla wielu osób są one defektem kosmetycznym, dlatego szukają sposobu, aby pozbyć się plam starczych. Maseczka rozjaśniająca może pomóc usunąć przebarwienia, jednak będzie to wymagało od nas cierpliwości i regularnego powtarzania zabiegu. Potrzebujesz połowy cebuli i olejku rycynowego. Cebulę utrzyj lub zblenduj, wyciśnij z niej sok i wymieszaj go z olejkiem rycynowym. Powstałym płynem przecieraj miejsca na skórze, na których widzisz plamy starcze. Po 15 minutach spłucz letnią wodą. Maseczkę wykonuj raz dziennie, a szybko zauważysz, że przebarwiania stają się coraz mniej widoczne.

Odradzamy jednak stosowanie tej mieszanki na twarz, aby nie podrażnić delikatniej cery. Cebula zawiera allicynę, związek o właściwościach przeciwutleniających i rozjaśniających. Sok z cebuli może pomóc w redukcji plam starczych.