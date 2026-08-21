Nie kładę na kanapki, tylko na powieki. Napina skórę i rozjaśnia cienie, a zmarszczki są prawie jak wyprasowane żelazkiem. Domowa maseczka na zmarszczki pod oczami

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-08-21 12:28

Zmarszczki pod oczami są jednymi z pierwszych oznak starzenia się skóry. Dlatego, jeśli zależy nam na zachowaniu młodego wyglądu naszej cery, warto wprowadzić do codziennej pielęgnacji domowe maseczki na zmarszczki. Niektóre z nich są proste w przygotowaniu, a skuteczne. Ja nie kładę na kanapki, tylko na powieki. Ten składnik napina skórę i rozjaśnia cenie, a zmarszczki stają się coraz płytsze.

Kobieta nakłada biały krem pod oko. O domowych sposobach na zmarszczki przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • Zmarszczki pod oczami to jeden z pierwszych widocznych znaków starzenia, a drogie zabiegi estetyczne nie są jedynym sposobem na ich redukcję.
  • Odkryj zaskakująco skuteczne domowe maseczki, które ujędrnią delikatną skórę wokół oczu i widocznie spłycą bruzdy.
  • Poznaj prosty trik, który napina skórę, rozjaśnia cienie i odmładza spojrzenie, bez konieczności użycia botoksu.
  • Sprawdź, jak prawidłowo stosować ten naturalny składnik, aby cieszyć się odświeżonym wyglądem i zahamować postępujące zmiany.

Domowe maseczki na zmarszczki pod oczami. Czy są skuteczne?

Zmarszczki pod oczami to jeden z pierwszych widocznych znaków starzenia się skóry. Delikatna skóra w tej okolicy jest szczególnie podatna na powstawanie drobnych linii i bruzd, które z czasem mogą się pogłębiać. Choć zmarszczki są naturalnym elementem procesu starzenia, to wiele kobiet nie potrafi się pogodzić z postępującymi zmianami na twarzy i robi wszystko, aby go spowolnić lub wręcz zatrzymać. Oczywiście najpopularniejszym i najprostszym sposobem na wygładzenie zmarszczek wokół oczu jest botoks. Ten zabieg jest jednak kosztowny i wymaga regularnego odwiedzania gabinetu medycyny estetycznej. Dlatego wiele pań poszukuje skutecznego sposobu na zmarszczki bez konieczności stosowania takich inwazyjnych metod. Tu znakomicie mogą sprawdzić się domowe maseczki na zmarszczki pod oczami, które przy regularnym stosowaniu sprawią, że skóra wokół oczu ujędrni się i odmłodzi, a bruzdy ulegną widocznemu spłyceniu. Jak zmniejszyć zmarszczki pod oczami domowym sposobem?

Nie kładę na kanapki, tylko na powieki. Napina skórę i rozjaśnia cienie, a zmarszczki są płytsze

Jedną z takich domowych maseczek na zmarszczki pod oczami przygotujesz podczas przyrządzania śniadania. Otóż składnik, który znakomicie poprawia kondycję delikatnej skóry wokół oczu jest ogórek. Wystarczy nałożyć plasterki ogórka na powieki. A jak stosować je poprawnie? Zamknij oczy i delikatnie ułóż po jednym plastrze ogórka na każdej powiece oraz pod okiem. Pozostaw plastry na skórze przez 10-15 minut. Następnie zdejmij plastry i delikatnie wklep pozostałą wilgoć w skórę. Taką kurację odmładzającą możesz stosować tę metodę 2-3 razy w tygodniu lub zawsze, gdy potrzebujesz szybkiego odświeżenia i zmniejszenia opuchlizny.

Plasterki ogórka na zmarszczki pod oczami. Właściwości

Plasterki ogórka to popularny, domowy sposób na pielęgnację okolic oczu, znany przede wszystkim ze swoich właściwości kojących i odświeżających. Przy regularnym stosowaniu mogą znacząco poprawić ogólny wygląd skóry pod oczami i sprawić, że drobne bruzdy staną się mniej widoczne. Ogórek składa się w około 95% z wody. Przyłożony do skóry, dostarcza jej nawilżenia, co może tymczasowo "wypełnić" drobne zmarszczki powstałe z odwodnienia, czyniąc je mniej zauważalnymi. Ogórek zawiera przeciwutleniacze (takie jak witamina C, beta-karoten, mangan) oraz związki flawonoidowe, które mają działanie przeciwzapalne i spowalniające starzenie skóry.

Polecany artykuł:

Rozgnieć z miodem i nałóż na twarz. Zmarszczkom przy ustach powiesz „pa pa”. Bę…
Fryzjer zrobił jej odmładzającą fryzurę dla kobiet po 60-tce
Galeria zdjęć 9
Zdrowo Odpytani: regeneracja skóry i włosów po lecie
Materiał sponsorowany
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

zmarszczki wokół oczu
SPOSÓB NA ZMARSZCZKI