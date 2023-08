Zadziwiający sposób na zmarszczki, który odmładza o minimum 10 lat. Zmarszczki wokół oczu znikają. Rób to systematycznie, a cofniesz PESEL

Jak się pozbyć zmarszczek wokół oczu?

Zmagasz się z zmarszczkami wokół oczy? Oto, co musisz wiedzieć. Zmarszczki to nic innego jak jeden z objawów starzenia się skóry. Na ich powstawanie wpływ na wiele czynników. To między innymi mimika twarzy., genetyka oraz styl życia. Nie można całkowicie wyeliminować procesów starzenia się skóry, tak samo jak trudno jest usunąć istniejące już brudy. Nie znaczy jednak, że jest to całkowicie niemożliwe. Regularna pielęgnacja to słowo klucz, by zachować młody wygląd skóry. W przypadku zmarszczek wokół oczu stosuj kremy nawilżające oraz ujędrniające. Dobrze sprawdzą się te z retinolem w składzie (w stężeniach odpowiednich dla delikatnej skóry wokół oczu) oraz z kofeiną. Rewelacyjne efekty przynoszą także masaże twarzy. Sprawdź, jak masować skórę wokół oczu.

Genialny masaż skóry wokół oczu. Kilka minut dziennie, a zmarszczki będą mniej widoczne

Jeżeli chcesz pozbyć się opadającej powieki powinnaś masować skórą nad brwiami. Opuszkami palców wyczuj mięśnie nad brwiami i delikatnymi ruchami unoś je ku górze. Jeżeli zależy Ci na redukcji kurzych łapek to wyobraź sobie, że gałkami ocznymi rysujesz kwadrat. Pamiętaj, by reszta twarzy pozostawała nieruchoma. W tym samym czasie przytrzymaj zewnętrzne kąciki oczu. Możesz również delikatnie "wyprostowywać" bruzdy ruchami wykonywanymi w przeciwległą stronę od sposobu układania się zmarszczek. Regularnie wykonywanie tych ćwiczeń pomoże przywrócić napięcie w mięśniach twarzy oraz sprawi, że skóra stanie bardziej napięta.

