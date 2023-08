Ten kosmetyki robi furorę na świecie. U nas jest tani jak barszcz, a działa cudownie. Sztos dla kobiet po 50-tce. Kosztuje 13 zł, a wygładza zmarszczki i ujędrnia skórę niczym luksusowe kosmetyki

Jesień w pielęgnacji: czas, start. To dobry czas, by przeciwdziałać zmarszczkom

Ten polski kosmetyk jest hitem za granicą. Pokochano go za jego przecizmarszczkowe działanie

Nie mamy się czego wstydzić. Polskie marki kosmetyczne "wymiatają". Polki mają dostęp na najlepszych kosmetyków, a marki takie jak BasicLab, Nacomi, tołpa, Bielenda czy Ziaja dają radę. Polska jest również ogromnym eksporterem kosmetyków, a nasze produkty dostępne są na całym świecie. Jakiś czas temu pisaliśmy o genialnym peelingu enzymatycznym od tołpy, który podbił TikToka, a dzisiaj chcemy Ci pokazać krem przweciwzmarszczkowy do twarzy i szyi, który rekomendują blogerzy z całego świata. O jaki produkt chodzi?

Za jedyne 13 wygładzi zmarszczki i ujędrni skórę. Ten polski kosmetyk to hit

Kosmetyki marki Ziaja dostępne są nie tylko w Polsce. W wielu krajach zdobywają uznanie. Jeden z kremów Ziaja został doceniony na zagranicznym blogu dazeddigital.com. - Przez ostatnie kilka lat poszukiwałem kremu nawilżającego, który byłby wystarczająco ciężki, aby nawilżyć moją nieco suchą skórę, ale nie pozostawiałby tej dziwnie tłustej powłoki, która sprawia, że ​​wyglądam jak duch. Moim ostatnim ulubionym produktem jest Odżywczo-Regenerujący Krem do Twarzy i Szyi Acai Berry polskiej marki Ziaja. Po raz pierwszy odkryłam Ziaję dzięki mojej najlepszej przyjaciółce Rozie, która używa go od dzieciństwa. Przyniosła mi próbkę kilka lat temu i od tego czasu Ziaja powoli przejmuje moją szafkę do pielęgnacji skóry - tak opisał krem Ziaja autor.

Ziaja krem na twarz i szyję odżywczo to regenerujący i redukujący suchość skóry produkt, który posiada dodatkowe działanie przeciwstarzeniowe. Krem acai jest emulsją nawilżającą złożoną z kompleksu naturalnych substancji aktywnych. Najważniejsze z nich to jagody acai - bogate źródło polifenoli, antocyjanów, resweratrolu, witamin, tanin, które neutralizują wolne rodniki i chronią skórę przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. W rozumieniu pielęgnacji skóry, przeciwdziałanie procesom oksydacyjnym zapewnia skórze profilaktykę powstawania zmarszczek, ujędrnienie, wzmocnienie skóry, łagodzenie podrażnień, promienny i zdrowy wygląd. Kupisz go za jedyne 13 zł i dostępny jest on w wielu polskich drogeriach.

