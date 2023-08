Makijaż idealny. Wtop blask w swoją skórę. Przełomowa formuła podkładu, w której się zakochasz

„Szukasz podkładu o lekkiej konsystencji, który jednocześnie zapewni krycie i pięknie rozświetli skórę?” pyta Sharryn Hinchcliffe, M·A·C Makeup Artistry Executive Director. „Nowy podkład Studio Radiance Serum-PoweredTM Foundation to NAJLEPSZY produkt dla Ciebie. Ten niesamowicie nawilżający i poprawiający wygląd skóry podkład natychmiast zapewnia jej nawilżenie większe o 209%; a jako że jest również wzbogacony serum, możesz mieć pewność, że uzyskasz długotrwałe, promienne wykończenie.

NATYCHMIASTOWO WIĘKSZE NAWILŻENIE O 209%

Przełomowy produkt zapewnia bardziej jędrną, gładszą i rozświetloną cerę. Na początku formuła ta była stosowana jako serum do pielęgnacji skóry, ale dzięki 39-letniemu doświadczeniu marki MAC w opracowywaniu niezwykle skutecznych podkładów, byliśmy w stanie stworzyć taki produkt, który zarówno gwarantuje nawilżenie na poziomie skóry jak i oczekiwany od kosmetyków M·A·C Studio efekt.

Jego moc ukryta jest w pielęgnacyjnej bazie, która w 80% zawiera 33 składniki pielęgnujące skórę, w tym zatrzymujący nawilżenie pod powierzchnią skóry 10% roztwór kwasu hialuronowego. W formule tej znajdziemy także koktajl wspaniałych dla cery superfoodów, takich jak olejki z jojoby i oliwek, które odżywają skórę, nadając jej zdrowy blask, a także witaminę E, chroniącą skórę przed zanieczyszczeniami środowiskowymi oraz niebieskim światłem. Teraz przygotuj się na komplementowanie Twojej skóry, a nie makijażu – 91% osób stwierdziło, że ich skóra zyskała zdecydowanie zdrowszy wygląd.

WYGŁADZAJĄCE KRYCIE, KTÓRE MOŻNA BUDOWAĆ

Lekka konsystencja żelu została stworzona, aby zapewnić dostosowywane do potrzeb średnie krycie, które można budować i które natychmiast wyrównuje cerę. Tuszuje ono także widoczność porów, zaczerwienienia, przebarwienia i drobne linie. Oczywiście formuła przez cały czas jest odporna na wodę, pot i rozmazywanie się, zapewniając długotrwałe rozświetlenie skóry i utrzymując się na niej przez 12 godzin. 92% osób stwierdziło, że ich skóra natychmiast zyskała zdecydowanie bardziej promienny wygląd.

56 OLŚNIEWAJĄCYCH ODCIENI DLA WSZYSTKICH TONÓW SKÓRY

Dostępny w 56 odcieniach, podkład zawiera opracowany we współpracy z wizażystami Radiance Blend, czyli połączenie srebrzystych i złocistych cząsteczek o perłowym połysku specjalnie stworzonych tak, aby dopasowywać się zarówno do skóry jasnej, jak i tej o ciemniejszej tonacji. Odcienie od NC5 do NC30 zawierają cząsteczki o połysku srebrzystym, a od NC35 do NW65 o złocistym.

ODPOWIEDZIALNIE DOBRANE SKŁADNIKI I MATERIAŁY

Zgodnie z naszą wizją odpowiedzialnej branży beauty – Conscious Beauty – i wykorzystywania pozyskiwanych w taki sam sposób składników, z wielką starannością dobrano komponenty, które znalazły się w formule podkładu Studio Radiance Serum-PoweredTM Foundation, jednocześnie będąc w pełni świadomi tego, jakich składników nie chcieliśmy w niej użyć. Naszym celem było zaoferowanie produktu odpowiedniego dla wszystkich rodzajów skóry, a w szczególności cery mieszanej i suchej, w opakowaniu, które będzie można poddać recyklingowi.

Odpowiedni dla skóry wrażliwej i nie zatyka porów

Przebadany dermatologicznie

Szklana buteleczka, którą można poddać recyklingowi

Łatwy do usunięcia plastikowy korek wykonany w 30% z przetworzonego plastiku (PCR)

Nadające się do recyklingu opakowanie kartonowe wykonane z odpowiedzialnie pozyskiwanego papieru

Nie zawiera olejów mineralnych, SLS/SLES ani żadnych składników pochodzenia zwierzęcego

UZYSKAJ ROZŚWIETLONY LOOK DZIĘKI PODKŁADOWI WZBOGACONEMU SERUM

Zacznij od odżywienia i nawilżenia wraz z Hyper Real SerumizerTM, aby przywrócić skórze równowagę, strukturę i wzmocnić jej barierę ochronną, zapewniając jednocześnie wyjątkową miękkość i przygotowując do aplikacji kosmetyków kolorowych. Następnie zastosuj NOWY podkład Studio Radiance Serum-PoweredTM Foundation, który natychmiast nawilży skórę, umożliwiając osiągnięcie efektu delikatnie rozświetlonego wykończenia. Aby utrwalić swój świetlisty look, użyj utrwalacza do makijażu Fix+ Stay Over Alcohol-Free 16HR Setting Spray.

i Autor: Materiały prasowe MAC

