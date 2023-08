Nowy trend w makijażu. Jak wykonać Strawberry Makeup? Ten makijaż będzie królować na ulicach

Strawberry Makeup rozsławiła w mediach społecznościowych Hailey Bieber. Opiera się on na świeżej i promiennej cerze. Policzki są rumiane o truskawkowym odcieniu. Jak to robi Hailey Bieber? Gwiazda zaczyna od przygotowania skóry i aplikacji ulubionego podkładu. Następnie podkreśla brwi żelem i nadaje policzkom i linii włosów blask za pomocą kremowego bronzera. Wciera korektor w okolice oczu, kontury nosa i kąciki ust, po czym rozprowadza go dużym pędzlem. Najważniejszą częścią tego makijażu jest róż do policzków. Bieber mieszając dwa kremowe rumieńce, jeden jasnoróżowy, a drugi ciemnoróżowy, wzdłuż konturów policzków. Na koniec aplikuje te same róże na usta.

Jakie kosmetyki sprawdzą się w Strawberry Makeup?

Zadbaj o promienną cerę z podkładem Giorgio Armani Luminous Silk. Ta propozycja to już niemalże legenda. Idealnie rozświetlający i dodający promiennego blasku podkład. To aksamitna formuła, która sprawia, że skóra jest perfekcyjnie wygładzona i jedwabiście świetlista. Nawilżające składniki sprawiają, że podkład idealnie łączy w sobie makijaż z działaniem pielęgnacyjnym. Podkład idealnie dostosowuje się do kolorytu skóry zapewniając uczucie jedwabistego komfortu

i Autor: Materiały prasowe Armani

Podkład utrwal pudrem sypkim Long Time No Shine Setting Powder od marki LANCÔME. Nakładany na podkład eliminuje świecenie i poprawia ostateczny rezultat Twojego makijażu, a jego komfortowa i niewidoczna formuła nie pozostawia białej warstwy ani nie tworzy dodatkowego krycia.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

Czas na utrwalenie brwi z Benefit Cosmetics 24hr Brow Setter. To żel utrwalający do brwi, dzięki któremu ułożysz włoski w pożądanym kierunku i będziesz cieszyć się efektem przez całą dobę! Ten przezroczysty żel posiada precyzyjny aplikator, który złapie każdy najmniejszy włosek.

i Autor: Materiały prasowe Benefit Cosmetics

Kontur twarzy zaakcentuj HOLLYWOOD CONTOUR LIGHT WAND od Charlotte Tilbury. To doskonała lekka formuła, która łatwo się blenduje i umożliwia budowanie efektu, zapewniając idealne wykonturowanie twarzy. Łatwy w użyciu aplikator z gąbką pozwala łatwo uzyskać efekt idealnie wyrzeźbionych kości policzkowych. Zawiera specjalne jednolite pigmenty o dobrej przyczepności, które podkreślają kontury i tworzą naturalną grę cieni i świateł

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

Czas na róż. Oryginalny róż w płynie Benetint od Benefit Cosmetics doda półtransparentnego koloru płatków róży policzkom i ustom; utrzymuje się godzinami i wytrzyma każdą liczbę pocałunków. Lekki i zmysłowy do wszystkich rodzajów karnacji. Zaaplikuj go na policzki oraz usta.

i Autor: Materiały prasowe Benefit Cosmetics