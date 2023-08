Trendy na jesień 2023. Urzekająca opowieść o kamieniach szlachetnych, lśniących w blasku słońca

To najgorsze błędy popełniane przez kobiety podczas wyboru fryzury. Dodają sobie nimi lat. Fryzura a kształt twarzy

Kolekcja "Colour Your Nature" to wszechświat możliwości, oferujący mnóstwo różnych rozmiarów, funkcji i cech kamieni szlachetnych. Zaprasza ona pasjonatów sztuki jubilerskiej do odkrywania olśniewających i zaskakujących połączeń, obejmujących różnorodność kolorów, właściwości, wagi w karatach, szlifu, rozmiaru biżuterii, oraz różnorodnych wariantów stylistycznych.

Nowa kampania prezentuje czarujący portret kolorowych kamieni szlachetnych. Każdy z nich posiada swoje unikalne cechy, barwy i symboliczne znaczenia.

Głównymi bohaterami tej urokliwej kolekcji są oczywiście kamienie szlachetne. Jadeit w swoich harmonijnych odcieniach zieleni zdobi wyraziste pierścionki marki TEILOR. Granaty prezentują się w szerokim spektrum kolorów, symbolizując pasję i dobrobyt. Spessartyn olśniewa ognistymi odcieniami pomarańczy i czerwonawo-brązowymi tonami, rezonując z kreatywnością osoby, która go nosi. Szafir, ceniony za swoją elegancję i szlachetność, pojawia się tu w różnorodnej gamie błyszczących barw. Natomiast rzadki Tsaworyt oczarowuje swoim szmaragdowym blaskiem, symbolizując rozwój i witalność.

Kluczowym przesłaniem kampanii "Colour Your Nature" jest zachęta do swobodnej zabawy kolorami. Letnie światło wydobywa czyste piękno kolorowych kamieni szlachetnych, snując mistyczne opowieści. Muśnięcie słońcem sprawia, że kolorowe kamienie ożywają, stając się doskonałym dodatkiem na letni czas.

Marka TEILOR zaprasza do zanurzenia się w porywającą historię wakacyjnego romansu pomiędzy kobiecością a szlachetnymi kamieniami i dostrzeżenia, jak promienie słońca i kolorowa biżuteria malują wspólnie piękny pejzaż z żywych barw natury.

Kolekcja "Colour Your Nature" dostępna jest na stronie internetowej marki TEILOR oraz w firmowych salonach sprzedaży.

Autor: Materiały prasowe Teilor

