Na świecie się "zabijają" o ten polski kosmetyk. A u nas jest tani jak barszcz. Wspomaga procesy naprawcze skóry i ją wygładza

Polski kosmetyk hitem na świecie. TikTok oszalał

Media społecznościowe wywierają ogromny wpływ na nasze nawyki zakupowe. Świat beauty to jedna z silniej rozwijających się branży w social media, a influencerki wyznaczają urodowe trendy. Tym bardziej możemy być dumni, że coraz częściej miano hitów zyskują polskie kosmetyki. Krajowe marki nie mają się czego wstydzić, a produkty Nacomi Next Level, BasicLab, Iwostin czy Tołpa to klasa światowa. Kosmetyk tej ostatniej marki szturmem podbił serca na całym świecie.

Rozświetlona i wygładzona skóra za niewiele ponad 20 zł

Dani Nicholls to jedna z beauty influencerek, która zajmuje się testowaniem kosmetyków. Kobieta nie ukrywa, że produkt polskiej marki Tołpa wyjątkowo przypadł jej do gustu. Mowa o peelingu 3 enzymy od Tołpy. Jak zapewnia Nicholls produkt ten sprawia, że jej skóra staje się promienna i zyskuje naturalny blask. Kobieta wskazała również, że odkąd stosuje ten peeling zmniejszyły się jej niedoskonałości, a skóra stała się gładsza. Peeling 3 enzymy od Tołpy to enzymatyczny produkt złuszczający, który ma zmniejszać ilość zaskórników, redukować produkcję sebum oraz stymulować procesy naprawcze odbudowany naskórka. Co ważnie nie zawiera on w składzie drobinek złuszczających oraz kwasów AHA - To najlepszy peeling enzymatyczny dedykowany potrzebom skóry wrażliwej oraz skłonnej do podrażnień i alergii. Produkt sprawdzi się również w pielęgnacji cery normalnej, mieszanej i tłustej - rekomenduje producent. Peeling 3 enzymy Tołpa kupisz za jedyne 25 zł.

