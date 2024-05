Latem się z tym nie rozstaję! Krem z filtrem to nie tylko ochrona przed chorobami!

Sklep z ciuchami zamyka placówki w galeriach handlowych. Ma sklepy w Polsce. Działał od ponad 50 lat. Zwolnią 1500 osób? To już więcej niż pewne

Wszyscy kochamy słońce, jednak coraz więcej mówi się o jego negatywnym wpływie na naszą skórę. Promienie słoneczne mogą być powodem wielu chorób, a także w znaczący sposób przyśpieszają starzenie się skóry. Krem do twarzy z filtrem, najlepiej SPF50, to podstawa pielęgnacji nie tylko latem. Powinniśmy go aplikować codziennie bez względu na porę roku oraz nawet wtedy gdy nie wychodzimy z domu. Również ekran monitów emitują światło, które podobnie jak promienie słoneczne może poważnie uszkodzić skórę.

Zobacz także: Polska marka z ubraniami stawia na wyjątkową kolekcję. Szlachetne materiały oraz ponadczasowe wzory. To będzie modne w tym sezonie

Latem ochrona przeciwsłoneczna staję się jeszcze bardziej potrzebna. Więcej czasu spędzamy za zewnątrz, a promienie słoneczne towarzyszą nam na każdym kroku. Pamiętaj, że krem SPF aplikujemy nie tylko na plaży. To najważniejszy element pielęgnacji u każdego, niezależnie od wieku, płci oraz rodzaju skóry. W perfumeriach Sephora znajdziesz szeroki wybór kremów z filtrem. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Oto nasze propozycje kremów SPF z Sephory

SUPERGOOP! Glow Stick - Filtr przeciwsłoneczny SPF 50 PA++++

Coś dla zabieganych. Zabieg SPF, który zapewnia nawilżenie i blask z półprzezroczystą ochroną SPF 50 o szerokim spektrum działania, która pozostawia na skórze uczucie świeżości.

i Autor: Karolina Januszek Sephora

i Autor: materiał prasowy Sephora

SUPERGOOP! Glowscreen - Filtr przeciwsłoneczny SPF 30 PA++ z kwasem hialuronowym

Dla fanów makijażu. Nawilżająca baza pod makijaż z filtrem o szerokim spektrum SPF 30, która zapewnia promienne wykończenie dla natychmiastowo rozświetlonej, nawilżonej skóry. Ten produkt jest laureatem nagrody Allure Best of Beauty.

i Autor: Karolina Januszek Sephora

ULTRA VIOLETTE Supreme Screen SPF50+ – Nawilżający krem przeciwsłoneczny do twarzy

Ten krem przeciwsłoneczny jest idealny do cery normalnej i suchej lub dla osób, które nie wiedzą, jaki filtr SPF jest dla nich odpowiedni. Supreme to krem nawilżający z filtrem SPF 50+, który nadaje skórze satynowe wykończenie i jest doskonałym uzupełnieniem niezbędnego rytuału pielęgnacyjnego

i Autor: materiał prasowy Sephora

FENTY SKIN Hydra Vizor Mineral SPF 30 - Krem z filtrem SPF 30 do twarzy

Ten lekki krem przeciwsłoneczny do twarzy działa w godzinach nadliczbowych, aby wyrównać koloryt skóry, zmniejszyć pory i natychmiast nadać skórze dodatkową sprężystość, jednocześnie wzmacniając jej barierę nawilżającą. Dodatkowo można go uzupełniać wkładem.

i Autor: materiał prasowy Sephora

PHLOV Sunflow - Serum SPF 50

Innowacyjna formuła łącząca wysoką ochronę przed UV z zaawansowaną pielęgnacją. Dzięki kompozycji skutecznych, nowoczesnych filtrów organicznych zabezpiecza skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA, UVB, IR oraz przed światłem niebieskim. Ekstrakt z kwiatów Buddleja Officinalis wzmacnia tę ochronę, a dodatkowo przeciwdziała wolnym rodnikom i zapobiega fotostarzeniu skóry. Olej chia, tłoczony na zimno z nasion szałwii hiszpańskiej, doskonale odżywia i pielęgnuje skórę.

i Autor: Karolina Januszek Sephora