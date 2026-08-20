Grudzień w sierpniu? Sephora ogłasza zapisy na najbardziej hot produkt sezonu zimowego. Jak złapać okazję?

Tradycyjnie kojarzone z dziecięcą radością i codziennymi słodkościami, kalendarze adwentowe przeszły w ostatnich latach znaczącą transformację. Obecnie stanowią one luksusową formę odliczania do świąt, oferującą szeroki wachlarz produktów – od kosmetyków i alkoholi, po biżuterię, a nawet dedykowane edycje dla zwierząt domowych. Ta dywersyfikacja doprowadziła do powstania ultra-luksusowych edycji, których ceny potrafią zaskoczyć. Przykładem ekstremalnego luksusu jest kalendarz adwentowy marki Tiffany&Co., który w jednej z edycji wyceniono na 112 000 dolarów (około 430 000 złotych). W jego 24 okienkach kryły się ekskluzywne wyroby jubilerskie, czyniąc go nie tylko formą świątecznego odliczania, ale prawdziwą inwestycją w luksusowe przedmioty. To pokazuje, jak bardzo zmieniła się percepcja i funkcja tego świątecznego rytuału.

Sephora ogłasza największy hit końca 2026 roku!

Branża beauty nie czeka na grudzień. Już teraz, z dużym wyprzedzeniem, rozpoczyna się gorączka związana z kalendarzami adwentowymi. Sephora Polska właśnie uruchomiła listę oczekujących na swój flagowy produkt – kalendarz adwentowy Sephora Favorites 2026. Choć na pełne szczegóły dotyczące polskiej edycji i jej ceny musimy jeszcze poczekać, pierwsze informacje są niezwykle obiecujące i wskazują na obecność wielu pożądanych marek. Sephora w swoich mediach społecznościowych zdradziła nieco rąbka tajemnicy i pokazała, jak mniej więcej będzie wyglądać kalendarz adwentowy. Jak widać po zapowiedziach - jest na, co czekać!

Sephora Polska aktywowała zapisy na listę oczekujących na kalendarz adwentowy Sephora Favorites 2026 już w sierpniu!

Trend wczesnego startu sprzedaży kalendarzy adwentowych stał się normą w branży beauty. Konsumenci nie czekają już do listopada, aby zapewnić sobie dostęp do najbardziej pożądanych edycji. W tym roku Sephora doskonale wpisuje się w ten trend, umożliwiając zapisy na listę oczekujących na długo przed końcem wakacji. Osoby, które dołączą do newslettera, będą otrzymywać aktualizacje dotyczące premiery kalendarza. Taka strategia buduje napięcie i podsyca zainteresowanie, czyniąc odkrywanie kolejnych szczegółów częścią przedświątecznej zabawy.

Urodowe śledztwo: jakie marki znajdziemy w środku?

Choć Sephora nie opublikowała jeszcze pełnej listy produktów, pierwsze zapowiedzi wywołały prawdziwe "urodowe śledztwo" wśród fanów kalendarzowego szaleństwo. Eksperci, bazując na opakowaniach, zdołali rozpoznać kilka kluczowych marek, które prawdopodobnie znajdą się w kalendarzu. Spekuluje się o obecności takich marek jak Merit Beauty, Gisou, BYOMA oraz Sol de Janeiro.

Oficjalna data polskiej premiery i rozpoczęcia sprzedaży kalendarza adwentowego Sephora Favorites 2026 nie została jeszcze ogłoszona. Uruchomienie listy oczekujących sugeruje jednak, że kolejne szczegóły pojawią się wkrótce. Sephora z pewnością będzie stopniowo dawkować informacje, aby utrzymać wysoki poziom zainteresowania.