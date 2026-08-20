Kristen Bell nową globalną ambasadorką marki L’Oréal Paris

„Prawdziwe piękno tkwi w kobiecie, która zna swoją siłę i nie boi się z niej korzystać” – mówi Laetitia Toupet, Global Brand President L'Oréal Paris. „Kristen robi to w sposób autentyczny i zgodny z własnym głosem, inspirując kobiety do odkrywania i wzmacniania swojej pewności siebie. Jako matka, aktorka i piosenkarka jest współczesnym ucieleśnieniem naszego kultowego hasła – Jesteś tego warta – przypominając nam, że definiowanie własnej wartości jest codziennym wyborem i odwagą do zajmowania należnego sobie miejsca. Jako marka beauty numer jeden na świecie celebrujemy piękno, które inspiruje każdą kobietę do odkrywania nieograniczonej wartości, jaką w sobie posiada.” „Hasło: “Jesteś tego warta” nie jest czymś, co marka L'Oréal Paris dała kobietom. Poczucie własnej wartości zawsze było w nas” – mówi Kristen Bell. „Marka dała nam natomiast przyzwolenie, by mówić o tym głośno. I właśnie to jest dla mnie najważniejsze. Nie chodzi o to, by ktoś sprawiał, że czujemy się wartościowe. Chodzi o markę, która jako jedna z pierwszych oddała kobietom głos, jeszcze zanim ktokolwiek inny pomyślał, że powinien to zrobić.”

PISZE WŁASNĄ HISTORIĘ, BY INSPIROWAĆ INNYCH

Urodzona w Detroit w Stanach Zjednoczonych, Kristen Bell już od najmłodszych lat wiedziała, że jej pasją jest aktorstwo. Pierwsze kroki na scenie stawiała w szkolnych przedstawieniach, a następnie rozwijała swój talent na prestiżowym wydziale sztuk performatywnych Tisch School of the Arts na Uniwersytecie Nowojorskim. Przełomem w jej karierze była rola nastoletniej detektyw w kultowym serialu Veronica Mars. W kolejnych latach użyczyła głosu narratorki wszystkim sześciu sezonom serialu Plotkara, który na stałe zapisał się w popkulturze i zdefiniował pokolenie widzów na całym świecie.

Od tego czasu Kristen wielokrotnie potwierdziła swoją wszechstronność aktorską oraz wyjątkową zdolność docierania do różnorodnych odbiorców. Użyczyła głosu jednej z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek współczesnej animacji, księżniczce Annie z Arendelle z serii Kraina Lodu, czy Plotkarze w serialu CWT 2008 roku. Wystąpiła także w popularnych komediach romantycznych, takich jak Chłopaki też płaczą czy Raj dla par. Za rolę główną oraz funkcję producentki wykonawczej serialowego hitu Netfliksa Nobody Wants This otrzymała nominację do nagrody Emmy, udowadniając, że równie dobrze odnajduje się po obu stronach kamery.

Poza działalnością artystyczną Kristen Bell aktywnie angażuje się w działania na rzecz zdrowia psychicznego, zrównoważonego rozwoju oraz dobrostanu dzieci. Jest również ambasadorką Women's Peace & Humanitarian Fund, inicjatywy działającej pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jako przedsiębiorczyni i matka współtworzy marki oparte na jasno określonych wartościach, konsekwentnie realizując misję zwiększania dostępności wysokiej jakości produktów. Jej osobowość, poczucie humoru i zaangażowanie w budowanie poczucia własnej wartości sprawiają, że jest inspirującym głosem kobiet na całym świecie. W ramach współpracy Kristen Bell i L'Oréal Paris będą wspólnie rozwijać nowoczesną wizję kobiecości, jeszcze szerzej promując ideę samostanowienia i wiary we własną wartość. „Pamiętam, jak zakradałam się do toaletki mojej mamy, by przez kilka minut nacieszyć się jej szminką L'Oréal Paris, zanim mnie przyłapała” – mówi Bell. „Patrząc z dzisiejszej perspektywy, nie chodziło jednak o samą szminkę. To był raczej sposób na wyobrażenie sobie, kim mogłabym się stać. L'Oréal Paris nigdy nie mówił kobietom, kim mają być. Dawał nam narzędzia, byśmy mogły same to odkryć. I robi to od dekad, nie narzucając kobietom tożsamości, lecz dodając odwagi do poszukiwania własnej drogi. Jestem dumna, że mogę być Globalną Ambasadorką marki, która od zawsze rozumiała tę różnicę.”

GŁOS WSPÓŁCZESNEJ KOBIECOŚCI

L'Oréal Paris od lat promuje przekonanie, że poczucie własnej wartości jest siłą, która pozwala kobietom w pełni realizować swój potencjał, wyrażać siebie bez kompromisów i aktywnie kształtować otaczającą je rzeczywistość. To właśnie tę wizję kobiecej siły i sprawczości reprezentować będzie Kristen Bell jako nowa Globalna Ambasadorka marki. Kristen Bell będzie reprezentować portfolio produktów do pielęgnacji skóry, pielęgnacji i koloryzacji włosów, i makijażu L'Oréal Paris już niedługo. Pojawi się takżę na wybiegu pokazu Le Defile 2026 28 września, obok Kendall Jenner i reszty 31 globalnych amabsadorek.

Autor: Kristen Bell i L'Oréal Paris/ Materiały prasowe