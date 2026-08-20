Dron zestrzelony na Łotwie należał do Ukrainy! "Środki stosowane przez Rosję"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-08-20 15:18

Łotweskie siły zbrojne przekazały w czwartek, 20 sierpnia, że dron zestrzelony sześć dni wcześniej na północnym wschodzie Łotwy, został zidentyfikowany jako maszyna ukraińska, która przedostała się do łotewskiej przestrzeni powietrznej "najprawdopodobniej pod wpływem środków walki elektromagnetycznej, stosowanych przez Rosję".

Dwa myśliwce lecące nad mapą Europy z małą flagą Łotwy. O incydencie z dronem przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock dron zestrzelony przez myśliwiec NATO należał do Ukrainy
  • Łotwa zniszczyła drona, który naruszył jej przestrzeń powietrzną od strony Białorusi, co stanowi kolejny niepokojący incydent w regionie.
  • Okazało się, że zestrzelony bezzałogowiec był ukraińskiego pochodzenia, a jego model objęto tajemnicą ze względu na planowane operacje.
  • Odkryj, co oznacza ten niepokojący trend i jak rosyjskie zakłócenia wpływają na bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej.

Dron na Łotwie był pochodzenia ukraińskiego

Do zdarzenia, o którym mowa, doszło 14 sierpnia. "Bezzałogowiec został zniszczony w okolicach miejscowości Rugaji w powiecie Balvi, około 60 km na północ od Rzeżycy przez włoskie siły powietrzne, patrolujące przestrzeń krajów bałtyckich. Wleciał na terytorium Łotwy od strony Białorusi" - głosi czwartkowy komunikat łotewskich sił zbrojnych. Dodano w nim, że informacje na temat modelu drona nie będą udzielane z uwagi na planowane operacje sił zbrojnych Ukrainy.

Łotwa zwraca uwagę, że stosowane przez Rosjan środki walki elektromagnetycznej mogą zakłócać łączność i nawigację, a także utrudniać, a nawet uniemożliwiać użycie precyzyjnej broni przy namierzaniu celów. PAP przypomina, że wrak strąconego drona odnaleziono tego samego dnia wieczorem, a potencjalne ładunki wybuchowe zostały zdetonowane w sobotę.

To już kolejne takie zdarzenie na Łotwie

Był to już drugi podobny incydent na Łotwie w ostatnim czasie. Wówczas, czyli 8 czerwca, myśliwce NATO także zniszczyły drona. "Wcześniej w tym roku obce drony kilka razy naruszyły łotewską przestrzeń powietrzną podczas ataków na cele w Rosji, przeprowadzanych przez Ukrainę. Maszyny rozbiły się wtedy na niezamieszkanym terenie. W jednym przypadku dron uderzył w infrastrukturę cywilną, uszkadzając m.in. puste zbiorniki na paliwo" - przypomina Polska Agencja Prasowa. 

Juliusza Sabak o murze dronowym
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