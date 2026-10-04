Komenda Powiatowa Policji w Piszu otrzymała zgłoszenie o zaginięciu serwala sawannowego o imieniu Gustaw.

Kot uciekł dziś z prywatnej posesji w Orzyszu.

Policja przestrzega przed zbliżaniem się do zwierzęcia i prosi o natychmiastowe dzwonienie pod numer 112 w przypadku jego zauważenia.

Gdzie jest egzotyczny serwal sawannowy? Gustaw zniknął z prywatnej posesji w Orzyszu

Dziś rano dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piszu odebrał nietypowe zgłoszenie. Właściciel egzotycznego zwierzęcia poinformował, że z jego prywatnej posesji położonej na terenie Orzysza oddalił się serwal sawannowy. Zwierzę wabi się Gustaw i od momentu ucieczki nie powróciło do swojego bezpiecznego schronienia.

Lokalne służby natychmiast podjęły odpowiednie kroki, aby monitorować całą sytuację. Policjanci apelują do każdego, kto może posiadać jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zwierzęcia, o natychmiastowy kontakt. Kluczowe jest, aby informacja o zniknięciu kota Gustawa dotarła do jak najszerszego grona odbiorców, co może znacznie przyspieszyć jego bezpieczny powrót do domu.

Jak się zachować, gdy spotkasz kota Gustawa? Ważne ostrzeżenie i apel policji z Piszu

Policja w swoim oficjalnym komunikacie bardzo wyraźnie podkreśla, jak należy zachować się w przypadku bezpośredniego kontaktu z uciekinierem. Chociaż z informacji przekazanych przez właścicieli wynika, że poszukiwany kot Gustaw jest raczej łagodnym kociakiem i na co dzień nie wykazuje agresji, to jednak w sytuacji stresowej, jaką bez wątpienia jest dla niego przebywanie w obcym środowisku, jego zachowanie może być nieprzewidywalne.

Z tego powodu mundurowi stanowczo ostrzegają przed podejmowaniem jakichkolwiek prób łapania zwierzęcia na własną rękę. Zbliżanie się do serwala sawannowego, próby osaczania go czy samodzielnego odłowienia mogą skończyć się dla obu stron niepotrzebnym stresem lub niebezpieczeństwem. Służby apelują: w razie zauważenia tego kota należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112. Szybka informacja przekazana odpowiednim organom pozwoli na sprawne i profesjonalne zabezpieczenie zwierzęcia oraz przekazanie go z powrotem pod opiekę właściciela.

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