Znali się od lat, lubili i mogli na siebie liczyć. Obaj byli starymi kawalerami. Emil pomagał Piotrowi w gospodarstwie, a nawet u niego mieszkał. Jak opowiadają sąsiedzi, mężczyźni byli ze sobą bardzo zżyci. Jesienne wieczory spędzali razem, racząc się domowymi nalewkami, wznosząc toasty i zagryzając kiszonymi ogórkami.

Nic nie zapowiadało tragedii. W środę, 11 listopada, przyjaciele znów zasiedli razem. Co wydarzyło się później? Czy między mężczyznami wybuchła gwałtowna kłótnia? Tego na razie nie wiadomo. Policjanci zatrzymali Emila Ś. Prokuratura zarzuca mu zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Nazajutrz rano domownicy dokonali makabrycznego odkrycia. W jednym z pomieszczeń leżał martwy Piotr. Miał potworne obrażenia głowy i rozciętą szyję. Na miejsce natychmiast wezwano policję.

Śledczy ustalili, że 59-latek został uderzony w głowę ciężkim kamionkowym naczyniem. Według ustaleń prokuratury napastnik użył również noża, którym przeciął ofierze szyję.

Krew była wszędzie, walnął go w głowę „gliniakiem” aż ta pękła – mówi nam osoba związana z ofiarą.

Aż trudno uwierzyć, że narzędziem tej makabrycznej zbrodni miał być zwyczajny gliniany garnek na ogórki kiszone. Ten sam, z którego wcześniej przyjaciele wyciąganiu ogórki na zagryzkę podczas wspólnych wieczorów.

Policjanci zatrzymali Emila Ś. Prokuratura zarzuca mu zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Podejrzany formalnie nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W złożonych wyjaśnieniach podał, iż nie pamięta okoliczności zdarzenia – informuje prokurator Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Dlaczego człowiek, który przez lata przyjaźnił się z Piotrem, miałby nagle zaatakować go z taką brutalnością? Dlaczego po uderzeniu ciężkim garnkiem sprawca miał jeszcze sięgnąć po nóż? Na te pytania na razie nie ma odpowiedzi.

Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie 43-latka na trzy miesiące. Emilowi Ś. grozi minimum 15 lat więzienia albo dożywocie.