Gruba bluza na głowie jak worek! 30-latek jest podejrzany o zamordowanie ojca

Dramat rozegrał się w Krzywem pod Mrągowem w województwie warmińsko-mazurskim. To wieś kolonijna: domy rozrzucone daleko od siebie, pośród pól, niektóre niemal pod samym lasem. W jednym z nich zginął 64-letni Władysław S. Drwal, który całe życie ciężko pracował w lesie. O zadanie mu śmierci podejrzewany jest jego własny, 30-letni syn.

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Zabójstwo pod Mrągowem. Co się stało w tej rodzinie?

Według informacji "Super Expressu", świadkiem tragedii była żona Władysława S., matka zatrzymanego. To prawdopodobnie ona wezwała pomoc, gdy zobaczyła męża, który już nie żył. Dla tej rodziny życie w jednej chwili zamieniło się w koszmar.

Sąsiedzi mówią ostrożnie. Przyznają, że nie utrzymywali z rodziną bliższego kontaktu, a 30-latka się obawiali. Półgłosem wspominają o jego problemach i niepokojącym zachowaniu. Nie łączą ich jednak z alkoholem. Prokuratura potwierdziła, że w chwili zatrzymania mężczyzna był trzeźwy. Pobrano mu też krew do badań na obecność środków odurzających.

W ciągu ostatniego roku policja dwukrotnie interweniowała w domu rodziny z powodu nietypowego zachowania syna. Na miejsce wzywano również ratowników medycznych, którzy nie stwierdzili podstaw do hospitalizacji.

W czwartek, 12 listopada, śledczy od godziny 9 prowadzili czynności i zabezpieczali dokumentację. Przeprowadzono też sekcję zwłok. O 15.40 policjanci doprowadzili 30-latka do prokuratury. W przenikliwym zimnie miał na sobie lekki dres, a na nogach jedynie klapki bez skarpet. Tego dnia padał deszcz, a temperatura odczuwalna była poniżej zera. Przez około dwie godziny był przesłuchiwany. Nie wiadomo, czy przyznał się do udziału w śmierci ojca. Prokuratura nie przekazała jeszcze oficjalnych ustaleń, a rzecznik mrągowskiej policji nie komentuje sprawy.

Kiedy wyprowadzano podejrzanego z budynku, miał już na sobie grubą bluzę. Była naciągnięta na całą głowę. Czy sam się nią zasłonił, czy zdecydował o tym ktoś inny? Zapytamy prokuratora, czy wydał takie polecenie.

Na razie pozostaje obraz mężczyzny z głową ukrytą pod materiałem. I pytanie, dlaczego właśnie tak wyprowadzono go z prokuratury.

Galeria ze zdjęciami: Mord pod Mrągowem. Tak wyprowadzali 30-latka podejrzewanego o zabicie ojca

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